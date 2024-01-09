Hasil Timnas Suriah vs Timnas Malaysia di Laga Uji Coba: Duel Berakhir 2-2

Timnas Suriah bermain 2-2 dengan Timnas Malaysia (Foto: Twitter/@FAM_Malaysia)

DOHA - Hasil Timnas Suriah vs Timnas Malaysia di laga uji coba jelang Piala Asia 2023 sudah diketahui. Duel di Stadion Grand Hamad, Doha, Qatar, Selasa (9/1/2024) dini hari WIB itu berakhir 2-2.

Harimau Malaya unggul lebih dulu via Arif Aiman (39'). Suriah kemudian membalikkan keadaan 2-1 lewat Pablo Sabbag (70') dan Ibrahim Hesar (74'). Namun, Paulo Josue (78') mampu memaksakan hasil imbang.

Malaysia membuka laga dengan baik. Suriah dibuat kesulitan untuk mengembangkan permainan.

Namun, gol baru tercipta di menit ke-39. Bintang Johor Darul Takzim, Arif Aiman, berhasil membawa negaranya memimpin 1-0. Skor itu bertahan hingga rehat.

Usai rehat, Suriah berusaha untuk segera mencari gol penyeimbang. Akan tetapi, mereka kesulitan membongkar pertahanan skuad asuhan Kim Pan-gon.

Upaya itu baru berbuah di menit ke-70 lewat Sabbag, pemain keturunan Suriah yang lahir di Kolombia. Bahkan, mereka sukses berbalik unggul 2-1 empat menit kemudian.