SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Suriah vs Timnas Malaysia di Laga Uji Coba: Duel Berakhir 2-2

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |05:10 WIB
Hasil Timnas Suriah vs Timnas Malaysia di Laga Uji Coba: Duel Berakhir 2-2
Timnas Suriah bermain 2-2 dengan Timnas Malaysia (Foto: Twitter/@FAM_Malaysia)
A
A
A

DOHA - Hasil Timnas Suriah vs Timnas Malaysia di laga uji coba jelang Piala Asia 2023 sudah diketahui. Duel di Stadion Grand Hamad, Doha, Qatar, Selasa (9/1/2024) dini hari WIB itu berakhir 2-2.

Harimau Malaya unggul lebih dulu via Arif Aiman (39'). Suriah kemudian membalikkan keadaan 2-1 lewat Pablo Sabbag (70') dan Ibrahim Hesar (74'). Namun, Paulo Josue (78') mampu memaksakan hasil imbang.

Timnas Suriah vs Timnas Malaysia (Foto: Twitter/@FAM_Malaysia)

Malaysia membuka laga dengan baik. Suriah dibuat kesulitan untuk mengembangkan permainan.

Namun, gol baru tercipta di menit ke-39. Bintang Johor Darul Takzim, Arif Aiman, berhasil membawa negaranya memimpin 1-0. Skor itu bertahan hingga rehat.

Usai rehat, Suriah berusaha untuk segera mencari gol penyeimbang. Akan tetapi, mereka kesulitan membongkar pertahanan skuad asuhan Kim Pan-gon.

Upaya itu baru berbuah di menit ke-70 lewat Sabbag, pemain keturunan Suriah yang lahir di Kolombia. Bahkan, mereka sukses berbalik unggul 2-1 empat menit kemudian.

Halaman:
1 2
      
