Akui Timnas Malaysia Kalah Kualitas di Piala Asia 2023, Kim Pan-gon Pesimis Bisa Lolos Fase Grup

DOHA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Malaysia, Kim Pan-gon, pesimis skuadnya bisa lolos dar fase grup Piala Asia 2023. Pasalnya ia menilai Malaysia kalah kualitas jika dibandingkan penghuni Grup E, yakni Yordania, Bahrain, dan Korea Selatan.

Ya, Malaysia tergabung di Grup E pada Piala Asia 2023. Di atas kertas, Malaysia merupakan tim terlemah di grup tersebut.

Hal itu dapat dilihat dari ranking FIFA Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- yang berada di posisi 130 dunia. Sementara Korea Selatan menduduki ranking ke-23, Bahrain ke-86, dan Yordania ke-87 FIFA.

Karena perbedaan kualtias itulah Kim Pan-gon pesimis. Namun, Kim Pan-gon tetap berusaha membantu Malaysia menampilkan performa terbaik dalam fase grup. Meski sulit, ia masih ingin berusaha mengantarkan Malaysia lolos fase grup dan bermain di babak 16 besar.

"Kami harus memberikan refleksi yang baik kepada publik, tetapi perbedaan kualitas (tim) sangat besar," ucap Kim Pan-gon dilansir dari Makan Bola, Minggu (7/1/2024).

Pelatih berusia 54 tahun itu mengatakan Timnas Malaysia akan menjadikan laga-laga itu menjadi motivasi menunjukkan kualitas. Jadi, dia pastikan Malaysia pun tidak akan gentar bersua tim unggulan seperti Korea Selatan.