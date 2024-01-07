Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala Asia 2023: PSSI-nya Malaysia Targetkan Hal Ini kepada Harimau Malaya

Rio Eristiawan , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |03:07 WIB
Timnas Malaysia bakal hadapi Piala Asia 2023. (Foto: Instagram/famalaysia)
KUALA LUMPUR - PSSI-nya Malaysia alias Federasi Sepakbola Malaysia (FAM) telah memberikan target wajib yang haris diraih Timnas Malaysia saat tampil di Piala Asia 2023 mendatang. Target itu adalah pulang dengan membawa pulang poin.

Presiden FAM, Datuk Hamidin Mohd Amin tak mau Timnas Malaysia hanya sekadar tim hore di Grup E Piala Asia 2023-2024. Walau memang target utamanya adalah lolos ke 16 besar, kendati demikian bawa pulang poin asja sudah berarti.

Piala Asia 2023 yang berlangsung di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 menjadi keempat kalinya Malaysia berpartisipasi. Dalam tiga edisi sebelumnya, Harimau Malaya tak pernah bisa melewati fase grup.

Semenyata di Piala Asia 2023, FAM ingin Malaysia bisa menembus babak 16 besar. Namun hal tersebut tergolong sulit, karena Malaysia tergabung di Grup E bersama Korea Selatan, Yordania, dan Bahrain.

Datuk Hamidin Mohd Amin mengatakan Malaysia bisa mendapatkan podium dalam fase grup. Bahkan, ia merasa yakin tim besutan Kim Pang-gong bisa mendapatkan kemenangan atas Bahrain dan imbang dengan Yordania.

Timnas Malaysia

“Kalau bicara realistis tentu soal perolehan poin. Mungkin hasil imbang atau menang pasti dapat poin, kalau pulang dengan tangan hampa, kurang bagus," kata Datuk Hamidin Mohd Amin dikutip dari Stadium Astro, Minggu (7/1/2024).

