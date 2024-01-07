Dukung Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, KBRI Doha Bakal Kerahkan Ribuan Suporter di Qatar

Timnas Indonesia bakal tampil di Piala Asia 2023. (Foto: PSSI)

DOHA - Tim Nasional (Timnas) Indonesia dipastikan takkan berjuang sendirian di Qatar selama tampil pada ajang Piala Asia 2023. Sebab menurut pemaparan Pelaksana Fungsi Pensosbud KBRI Doha Ali Murtado, pihaknya akan mengerahkan ribuan suporter untuk mendukung Garuda secara langsung di stadion.

Sebagaimana diketahui, skuad Garuda akan melawan Jepang, Irak, dan Vietnam dalam Grup D Piala Asia 2023. Ajang itu akan berlangsung pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024.

Jelang Piala Asia 2023 tersebut, Ali Murtado pun memastikan para Warga Negara Indonesia (WNI) telah siap untuk mendukung Timnas Indonesia dalam ajang sepakbola terbesar di Benua Asia itu. Jadi, Timnas Indonesia tidak akan berjuang sendirian.

KBRI Doha mewadahi dan membina berbagai kelompok suporter. Kelompok itu antara lain melalui Indonesian Football Association in Qatar (IFQ) dan Ultras Garuda Indonesia di Qatar (UGQ).

"Ribuan suporter Indonesia di Qatar akan kita kerahkan ke stadion-stadion dimana Timnas bertanding" kata Ali Murtado dalam keterangannya, Minggu (7/1/2024).