Jelang Mendarat di Qatar, Timnas Indonesia Bakal Disambut Ratusan Suporter Garuda

Timnas Indonesia bakal dapat sambutan hangat setibanya di Qatar. (Foto: PSSI)

DOHA - Tim Nasional (Timnas) Indonesia dikabarkan bakal mendapatkan sambutan hangat saat tiba di Qatar pada pagi ini, Minggu (7/1/2023). Hal itu pun sudah dikonfirmasi langsung oleh Pelaksana Fungsi Pensosbud KBRI Qatar, Ali Murtado.

Seperti yang diketahui, Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- akan berjuang di Piala Asia 2023 yang berlangsung di Qatar, pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024. Dalam turnamen itu, Timnas Indonesia tergabung di grup yang sulit, yakni Grup D yang berisikan Jepang, Irak, dan Vietnam.

Persiapan pun telah dilakukan dengan menggelar pemusatan latihan (TC) di Turki. Namun, kini rombongan Timnas Indonesia sudah meninggalkan Turki untuk segera ke Qatar.

Jelang mendaratnya Elkan Baggot dan kawan-kawan di Qatar, Ali Murtado mengatakan akan ada penyambutan yang digelar dua kali saat tim asuhan Shin Tae-yong tiba. Menurut pemaparan Ali Murtado ledatangan Timnas Indonesia memang sudah dinantikan masyarakat Tanah Air yang berada di Qatar.

"Ada (penyambutan). Dubes ke Bandara dan Suporter di Hotel," kata Ali Murtado kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Minggu (7/1/2023)

Dia mengatakan ada sekitar 200-an suporter yang akan menyambut Timnas Indonesia. Itu berdasarkan data yang saat ini sudah tercatat oleh pihaknya.