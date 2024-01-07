Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Mendarat di Qatar, Timnas Indonesia Bakal Disambut Ratusan Suporter Garuda

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |01:06 WIB
Jelang Mendarat di Qatar, Timnas Indonesia Bakal Disambut Ratusan Suporter Garuda
Timnas Indonesia bakal dapat sambutan hangat setibanya di Qatar. (Foto: PSSI)
A
A
A

DOHA - Tim Nasional (Timnas) Indonesia dikabarkan bakal mendapatkan sambutan hangat saat tiba di Qatar pada pagi ini, Minggu (7/1/2023). Hal itu pun sudah dikonfirmasi langsung oleh Pelaksana Fungsi Pensosbud KBRI Qatar, Ali Murtado.

Seperti yang diketahui, Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- akan berjuang di Piala Asia 2023 yang berlangsung di Qatar, pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024. Dalam turnamen itu, Timnas Indonesia tergabung di grup yang sulit, yakni Grup D yang berisikan Jepang, Irak, dan Vietnam.

Persiapan pun telah dilakukan dengan menggelar pemusatan latihan (TC) di Turki. Namun, kini rombongan Timnas Indonesia sudah meninggalkan Turki untuk segera ke Qatar.

Jelang mendaratnya Elkan Baggot dan kawan-kawan di Qatar, Ali Murtado mengatakan akan ada penyambutan yang digelar dua kali saat tim asuhan Shin Tae-yong tiba. Menurut pemaparan Ali Murtado ledatangan Timnas Indonesia memang sudah dinantikan masyarakat Tanah Air yang berada di Qatar.

Timnas Indonesia (Foto: PSSI)

"Ada (penyambutan). Dubes ke Bandara dan Suporter di Hotel," kata Ali Murtado kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Minggu (7/1/2023)

Dia mengatakan ada sekitar 200-an suporter yang akan menyambut Timnas Indonesia. Itu berdasarkan data yang saat ini sudah tercatat oleh pihaknya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/51/3177713/shin_tae_yong_berpotensi_kembali_melatih_timnas_indonesia_pssi-WLsH_large.jpg
3 Alasan Shin Tae-yong Segera Comeback ke Timnas Indonesia, Nomor 1 Urusan Uang?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/51/3177711/timur_kapadze_tertarik_melatih_timnas_indonesia_timurkapadze18-2X67_large.jpg
Info A1, Timur Kapadze Tertarik Latih Timnas Indonesia Gantikan Patrick Kluivert!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/51/3177709/timnas_indonesia-Ljd0_large.jpg
Timnas Indonesia Bisa Ditangani Pelatih Eropa Lagi, Pengamat: Tetapi Ada Syaratnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177665/calon_pelatih_timnas_indonesia_louis_van_gaal_pernah_sindir_petinggi_manchester_united-WUkn_large.jpg
Louis van Gaal Sindir Petinggi Manchester United Tak Mengerti Sepakbola, PSSI Kena Nyinyir jika LVG Latih Timnas Indonesia?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/18/11/1633983/timnas-indonesia-u23-masuk-pot-1-berpotensi-lawan-malaysia-di-fase-grup-sea-games-2025-nnh.webp
Timnas Indonesia U-23 Masuk Pot 1, Berpotensi Lawan Malaysia di Fase Grup SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/14/as_trencin_menyambut_kedatangan_marselino_ferdinan.jpg
Debut Mengguncang! Marselino Ferdinan Tampil Perdana di AS Trencin setelah 5 Bulan Absen
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement