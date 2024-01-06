Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

8 Negara Piala Asia 2023 yang Ranking FIFA-nya di Atas Timnas Indonesia tapi Harga Pasarannya di Bawah Skuad Garuda, Nomor 1 Musuh Bebuyutan Tim Merah-Putih

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |22:15 WIB
8 Negara Piala Asia 2023 yang Ranking FIFA-nya di Atas Timnas Indonesia tapi Harga Pasarannya di Bawah Skuad Garuda, Nomor 1 Musuh Bebuyutan Tim Merah-Putih
Timnas Indonesia memiliki skuad dengan nilai pasar sebesar Rp147 Miliar. (Foto: PSSI)
A
A
A

TERDAPAT 8 negara Piala Asia 2023 yang ranking FIFA-nya di atas Timnas Indonesia, tetapi harga pasaran timnya justru di bawah skuad Garuda. Tentunya hal itu menarik, sebab dengan skuad yang tak semahal Timnas Indonesia, kedelapaan tim tersebut mampu memiliki posisi yang lebih baik di ranking FIFA.

Seperti yang diketahui, saat ini Timnas Indonesia bertengger di peringkat 146 dunia. Hal itu membuat skuad Garuda menjadi tim dengan ranking terendah kedua (paling rendah Hong Kong di posisi 150) dari total 24 tim yang ikut serta di Piala Asia 2023 di Qatar.

Menariknya, meski secara ranking FIFA 22 peserta Piala Asia 2023 lebih baik dari Timnas Indonesia, ada delapan tim yang justru memiliki harga pasaran skuadnya kecil dari pasukan Shin Tae-yong, yang mana sebesar 8,7 juta euro (Rp147 miliar). Penasaran siapa saja?

Berikut 8 Negara Piala Asia 2023 yang Ranking FIFA-nya di Atas Timnas Indonesia tapi Harga Pasarannya di Bawah Skuad Garuda:

8. Kirgisztan (Rp106 Miliar)

Timnas Kirgisztan vs Malaysia

Kirgistan memiliki nilai pasar sebesar 6,25 juta euro (Rp106 miliar). Saat ini tim tersebut bertengger di peringkat 98 dunia.

7. Vietnam (Rp107 Miliar)

Timnas Vietnam vs Uzbekistan

Vietnam menjadi tim dengan posisi ranking FIFA terbaik di antara negara-negara Asia Tenggara lainnya, tepatnya mereka menempati posisi 94 dunia. Menariknya, secara nilai skuad mereka justru terendah ketiga di Piala Asia 2023, yakni 6,3 juta (Rp107 miliar).

Halaman:
1 2 3
      
