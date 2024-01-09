Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: Pesepakbola Legenda Jerman Franz Beckenbauer Meninggal Dunia

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |01:43 WIB
Breaking News: Pesepakbola Legenda Jerman Franz Beckenbauer Meninggal Dunia
Franz Beckenbauer meninggal dunia. (Foto: REUTERS)
A
A
A

PESEPAKBOLA legenda Jerman. Franz Beckenbauer, meninggal dunia pada Senin 8 Januari 2024 malam WIB. Ia meninggal dunia di usia 78 tahun karena sakit.

“Legenda sepakbola Jerman dan dunia Franz Beckenbauer meninggal dunia pada usia 78 tahun,” tulis unggahan akun Instagram Bleacher Report (@brfootball), Selasa (9/1/2024).

Franz Beckenbauer meninggal dunia

Franz Beckenbauer merupakan salah satu bek tengah terbaik yang pernah ada di muka bumi. Tak heran sepanjang karier sepakbolanya, pria yang mendapat julukan Der Kaiser ini memenangkan dua trofi Ballon dOr, yakni pada 1972 dan 1976.

Tak ada satu pun bek di muka bumi ini yang berhasil merebut dua trofi Ballon dOr sepanjang karier sepakbolanya. Ia sukses besar baik saat membela Timnas Jerman maupun Bayern Munich.

Franz Beckenbauer sempat mengantar Timnas Jerman juara Piala Dunia dua kali sebagai pemain (1974) dan pelatih (1990).

“Der Kaiser -julukan Franz Beckenbauer- dua kali meraih Ballon d'Or sekaligus mengangkat Piala Dunia sebagai pemain dan pelatih,” tulis laporan Bleacher Report.

Halaman:
1 2
      
