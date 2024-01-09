Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Termahal di Piala Asia 2023 Qatar, Nomor 1 Tembus Rp1 Triliun!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |00:05 WIB
5 Pemain Termahal di Piala Asia 2023 Qatar, Nomor 1 Tembus Rp1 Triliun!
Son Heung-min kala membela Timnas Korea Selatan. (Foto: Reuters)
A
A
A

5 pemain termahal di Piala Asia 2023 Qatar akan diulas dalam artikel ini. Dalam daftar itu, salah satunya ada rival Timnas Indonesia di fase grup Piala Asia 2023.

Ya, ajang Piala Asia 2023 akan segera bergulir. Tepatnya, turnamen sepakbola bergengsi di Asia itu akan dihelat di Qatar mulai 12 Januari 2024 hingga 10 Februari 2024.

Sederet pemain bintang Asia dipastikan bakal ambil bagian di ajang itu. Bahkan, beberapa pemain punya banderol harga tinggi yang sesuai dengan bakat gemilangnya.

Lantas, siapa saja pemain itu? Sebagaimana dilansir dari laman Transfermarkt, Selasa (9/1/2024), berikut 5 pemain termahal di Piala Asia 2023 Qatar.

5. Takehiro Tomiyasu (Jepang)

Takehiro Tomiyasu

Salah satu pemain termahal di Piala Asia 2023 Qatar adalah Takehiro Tomiyasu. Dia merupakan salah satu bek andalan Timnas Jepang.

Takehiro Tomiyasu pun dipastikan akan mentas di Piala Asia 2023 karena dilepas klubnya, Arsenal. Kehadiran bek berusia 25 tahun ini tentu saja perlu diwaspadai para rivalnya karena dia punya bakat gemilang.

Di Arsenal, Takehiro Tomiyasu kerap jadi andalan Mikel Arteta. Dia pun sudah mentas di 20 laga dalam berbagai kompetisi pada musim 2023-2024 dengan sukses membukukan 1 gol dan 1 3 assist juga. Dengan bakat gemilangnya, Takehiro Tomiyasu punya harga pasar tinggi, yakni mencapai 30 juta euro atau sekira Rp583 miliar.

4. Son Heung-min (Korea Selatan)

Son Heung-min

Kemudian, ada nama Son Heung-min. Nama striker Korea Selatan ini sudah sangat tersohor di dunia sepakbola. Sebab, dia sukses mengukir kiprah luar biasa di level klub serta tim nasional.

Di level klub, Son Heung-min bisa konsisten memberi kontribusi besar kepada Tottenham Hotspur. Sejak membela Tottenham pada 2015, dia sudah membukukan 157 gol dan 85 assist dari 393 penampilannya di berbagai kompetisi.

Son Heung-min juga jadi andalan di Timnas Korea Selatan, termasuk saat tim itu ditangani Shin Tae-yong pada Piala Dunia 2018. Dengan bakat gemilangnya, harga pasar Son Heung-min pun fantastis, yakni sebesar 50 juta euro atau sekira Rp849 miliar.

