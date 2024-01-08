Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: Timnas Indonesia U-20 Diagendakan Hadapi Uzbekistan dan Thailand di SUGBK Akhir Januari 2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |18:15 WIB
Breaking News: Timnas Indonesia U-20 Diagendakan Hadapi Uzbekistan dan Thailand di SUGBK Akhir Januari 2024
Para pemain Timnas Indonesia U-20 tengah menggelar TC di Jakarta (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Timnas Indonesia U-20 diagendakan menghadapi Uzbekistan dan Thailand pada laga uji coba di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada 26 dan 30 Januari mendatang. Kabar itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir.

Sebagaimana diketahui, Skuad Garuda Asia -julukan - Timnas Indonesia U-20 akan mengikuti sejumlah turnamen pada tahun 2024. Turnamen yang dimaksud adalah Piala AFF U-19 2024, Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 dan Kualifikasi Piala Dunia U-20 2025.

 

Erick Thohir mengatakan Timnas Indonesia U-20 memang sedang melakukan pemusatan latihan (TC). Hal itu agar tim tersebut siap saat tampil dalam berbagai ajang akan dimainkan.

"Timnas U-20 memang setelah 10 hari di Qatar, kami training lagi di sini ( di Jakarta)," kata Erick Thohir di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (8/1/2024).

Menteri BUMN itu mengatakan tim asuhan Indra Sjafri itu membutuhkan laga uji coba dengan lawan berkualitas. Hal itu untuk melihat perkembangan Timnas Indonesia U-20 selama TC.

"Uji coba lawan Uzbekistan dan Thailand. Kami harus berani harus tes nyali lawan Argentina aja berani tahun lalu," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/51/3157700/jadwal_timnas_indonesia_vs_timnas_irak_mengalami_perubahan_okezone-v5a2_large.jpg
BREAKING NEWS: PSSI Banding ke AFC, Jadwal Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Diubah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/51/3156996/frank_van_kempen-F1Se_large.jpg
Bentuk Skuad Timnas Indonesia U-20, Frank van Kempen Utamakan Talenta Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/51/3154755/frank_van_kempen-5tTy_large.jpg
Belum Melatih, Frank van Kempen Sudah Dihantam Isu Negatif: Indra Sjafri Tak Tinggal Diam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/51/3153076/frank_van_kempen-sTLY_large.jpg
Kata-Kata Frank van Kempen Usai Resmi Ditunjuk Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/20/11/1634543/jepang-ajak-indonesia-cabut-dari-afc-bikin-blok-sepak-bola-asia-timur-hby.webp
Jepang Ajak Indonesia Cabut dari AFC, Bikin Blok Sepak Bola Asia Timur?Â 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/05/24/gelandang_napoli_scott_mctominay.jpg
Kabar Baik untuk Napoli: McTominay Fit Hadapi PSV, Hojlund Masih Cedera
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement