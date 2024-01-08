Breaking News: Timnas Indonesia U-20 Diagendakan Hadapi Uzbekistan dan Thailand di SUGBK Akhir Januari 2024

Para pemain Timnas Indonesia U-20 tengah menggelar TC di Jakarta (Foto: PSSI)

JAKARTA - Timnas Indonesia U-20 diagendakan menghadapi Uzbekistan dan Thailand pada laga uji coba di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada 26 dan 30 Januari mendatang. Kabar itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir.

Sebagaimana diketahui, Skuad Garuda Asia -julukan - Timnas Indonesia U-20 akan mengikuti sejumlah turnamen pada tahun 2024. Turnamen yang dimaksud adalah Piala AFF U-19 2024, Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 dan Kualifikasi Piala Dunia U-20 2025.

Erick Thohir mengatakan Timnas Indonesia U-20 memang sedang melakukan pemusatan latihan (TC). Hal itu agar tim tersebut siap saat tampil dalam berbagai ajang akan dimainkan.

"Timnas U-20 memang setelah 10 hari di Qatar, kami training lagi di sini ( di Jakarta)," kata Erick Thohir di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (8/1/2024).

Menteri BUMN itu mengatakan tim asuhan Indra Sjafri itu membutuhkan laga uji coba dengan lawan berkualitas. Hal itu untuk melihat perkembangan Timnas Indonesia U-20 selama TC.

"Uji coba lawan Uzbekistan dan Thailand. Kami harus berani harus tes nyali lawan Argentina aja berani tahun lalu," katanya.