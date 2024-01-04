Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Indra Sjafri Ungkap Alasan Masih Jabat Direktur Teknik PSSI meski Sibuk Tangani Timnas Indonesia U-20

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |14:43 WIB
Indra Sjafri Ungkap Alasan Masih Jabat Direktur Teknik PSSI meski Sibuk Tangani Timnas Indonesia U-20
Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-20, Indra Sjafri saat ini tengah sibuk menyiapkan Garuda Nusantara untuk menghadapi padatnya kompetisi di 2024. Namun, di tengah kesibukkan itu, Indra ternyata masih menjabat sebagai Direktur Teknis PSSI.

Lantas apa yang menyebabkan Indra Sjafri tak melepaskan statusnya sebagai Direktur Teknik PSSI? Jawabannya karena ia masih menunggu ada Direktuk Teknik (Dirtek) baru untuk menggantikannya.

Ya, sampai saat ini PSSI memang masih mencari sosok Dirtek yang baru. Kendati begitu, induk sepak bola Indonesia ini masih belum menemukan sosok yang tepat. Tapi di lain sisi, Indra Sjafri yang menjabat sebagai Dirtek PSSI ditunjuk untuk melatih Timnas Indonesia U-20.

Pelatih asal Sumatera Barat itu menjelaskan kalau sampai saat ini dirinya masih menjabat sebagai Dirtek PSSI. Indra Sjafri masih akan mengemban jabatan tersebut sampai ada sosok baru yang terpilih.

Indra Sjafri pimpin latihan Timnas Indonesia U-20

“Sampai sekarang, karena PSSI masih mencari (Dirtek baru) dan saya berkenan untuk masih membantu pekerjaan-pekerjaan di Departemen Teknik,” kata Indra Sjafri kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, Kamis (4/1/2024).

“Sampai kapan? Sampai direktur teknik yang baru ada,” tambahnya.

Indra Sjafri juga menjelaskan alasan dirinya ingin mengemban tugas sebagai pelatih Timnas Indonesia U-20. Ahli taktik berusia 60 tahun itu mengungkapkan memiliki misi mulia, yakni ingin menyiapkan regenerasi Skuad Garuda yang baik.

Halaman:
1 2
      
