HOME BOLA LIGA ITALIA

Juventus Susah Payah Menang atas Salernitana, Massimiliano Allegri Sebal Pertahanan Timnya Keropos

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |02:09 WIB
Juventus Susah Payah Menang atas Salernitana, Massimiliano Allegri Sebal Pertahanan Timnya Keropos
Massimiliano Allegri kesal melihat pertahanan Juventus keropos (Foto: Reuters/Alberto Lingria)
A
A
A

SALERNO – Pelatih Juventus, Massimiliano Allegri, menyoroti lini pertahanan timnya yang keropos saat susah payah membungkam Salernitana 2-1 pada giornata 19 Liga Italia 2023-2024. Walau begitu, dia menyebut hasil itu adalah kemenangan yang penting.

Duel Salernitana vs Juventus digelar di Stadion Arechi, Salerno, Senin (8/1/2024) dini hari WIB. Bianconeri tertinggal lebih dulu lewat gol Giulio Maggiore (39’), tapi mampu membalikkan keadaan lewat Samuel Iling Jr (65') dan Dusan Vlahovic (90+1').

Dusan Vlahovic mencetak gol kemenangan Juventus ke gawang Salernitana (Foto: Reuters/Alberto Lingria)

Usai laga, Allegri mengakui solidnya pertahanan yang dimiliki Salernitana. Dia juga mengatakan anak asuhnya bermain cukup baik, tapi tidak di lini pertahanan. Sebab, Juventus kembali kebobolan dengan skema yang sama seperti saat melawan Frosinone.

“Salernitana bermain bagus dalam bertahan. Secara keseluruhan, kami memainkan permainan bagus meski sempat tertinggal 1-0," kata Allegri, dikutip dari Football Italia, Selasa (9/1/2024).

"Kami menyerang dengan cara yang lebih baik, namun pertahanan kami memburuk. Hal yang tidak baik, dan para pemain mengetahuinya, adalah kami kebobolan dengan cara yang sama malam ini dan melawan Frosinone di Coppa Italia. Ini adalah sinyal-sinyal yang tidak baik,” sambung pria asal Italia itu.

“Secara defensif, persepsinya adalah kami berisiko kebobolan setiap kali lawan mendorong bola ke dekat kotak penalti. Dengan tenang, kami akan mengatasi hal ini karena kami tidak bisa mengambil resiko kebobolan begitu saja,” tukas Allegri.

