HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Latihan Perdana di Qatar, Shin Tae-yong Langsung Beri Materi Taktikal Jelang Hadapi Iran

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |17:29 WIB
Timnas Indonesia Latihan Perdana di Qatar, Shin Tae-yong Langsung Beri Materi Taktikal Jelang Hadapi Iran
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong (Foto: PSSI)
DOHA - Shin Tae-yong langsung memberikan materi taktikal pada latihan perdana Timnas Indonesia di Qatar jelang melawan Iran. Latihan perdana itu digelar di Lapangan Al Egla 2, Doha, Qatar, pada Minggu (7/1/2023) malam waktu setempat.

Sebelumnya, para pemain, tim pelatih dan ofisial Timnas Indonesia lebih dulu meninggalkan Antalya menuju Turki pada Sabtu (6/1/2024) malam waktu setempat melalui jalur udara. Setelah tiba di Istanbul, perjalanan Elkan Baggott cs dilanjutkan ke Doha, Qatar.

 

Setibanya di Qatar, Shin Tae-yong langsung menggenjot anak asuhnya untuk berlatih di Lapangan Al Egla 2 , Doha. Sesi latihan perdana itu berlangsung selama 2 jam, yang dimulai pada Minggu (7/1/2023) pukul 19.00 waktu setempat.

Dalam latihan perdana di Qatar itu, Shin Tae-yong memberikan sedikit materi taktikal sembari memulihkan kondisi para pemain Timnas Indonesia. Juru taktik asal Korea Selatan itu pun bersyukur latihan tersebut berjalan dengan baik.

 BACA JUGA:

"Dan untuk hari ini kami melakukan latihan pemulihan sekaligus taktikal. Memang latihan sangat ringan, tapi ini langkah pertama yang baik, berjalan sesuai rencana saya untuk secara keseluruhan," kata Shin Tae-yong, mengutip dari laman resmi PSSI, Senin (8/1/2024).

Latihan tersebut juga sebagai persiapan Timnas Indonesia jelang bersua Tim Melli -julukan Timnas Iran- dalam laga uji coba terakhir sebelum Piala Asia 2023. Duel Timnas Indonesia vs Iran bakal dilangsungkan di Qatar pada Selasa (9/1/2024) mendatang.

