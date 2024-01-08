Timnas Indonesia Latihan Perdana di Qatar, Shin Tae-yong Langsung Beri Materi Taktikal Jelang Hadapi Iran

DOHA - Shin Tae-yong langsung memberikan materi taktikal pada latihan perdana Timnas Indonesia di Qatar jelang melawan Iran. Latihan perdana itu digelar di Lapangan Al Egla 2, Doha, Qatar, pada Minggu (7/1/2023) malam waktu setempat.

Sebelumnya, para pemain, tim pelatih dan ofisial Timnas Indonesia lebih dulu meninggalkan Antalya menuju Turki pada Sabtu (6/1/2024) malam waktu setempat melalui jalur udara. Setelah tiba di Istanbul, perjalanan Elkan Baggott cs dilanjutkan ke Doha, Qatar.

Setibanya di Qatar, Shin Tae-yong langsung menggenjot anak asuhnya untuk berlatih di Lapangan Al Egla 2 , Doha. Sesi latihan perdana itu berlangsung selama 2 jam, yang dimulai pada Minggu (7/1/2023) pukul 19.00 waktu setempat.

Dalam latihan perdana di Qatar itu, Shin Tae-yong memberikan sedikit materi taktikal sembari memulihkan kondisi para pemain Timnas Indonesia. Juru taktik asal Korea Selatan itu pun bersyukur latihan tersebut berjalan dengan baik.

"Dan untuk hari ini kami melakukan latihan pemulihan sekaligus taktikal. Memang latihan sangat ringan, tapi ini langkah pertama yang baik, berjalan sesuai rencana saya untuk secara keseluruhan," kata Shin Tae-yong, mengutip dari laman resmi PSSI, Senin (8/1/2024).

Latihan tersebut juga sebagai persiapan Timnas Indonesia jelang bersua Tim Melli -julukan Timnas Iran- dalam laga uji coba terakhir sebelum Piala Asia 2023. Duel Timnas Indonesia vs Iran bakal dilangsungkan di Qatar pada Selasa (9/1/2024) mendatang.