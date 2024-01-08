Timnas Indonesia Ditunjang Fasilitas Top Selama Latihan di Qatar, Jordi Amat Tegaskan Siap Tempur Lawan Iran

DOHA – Bek Timnas Indonesia, Jordi Amat, membeberkan persiapan timnya jelang melawan Timnas Iran dalam laga uji coba jelang Piala Asia 2023. Usai menjalani latihan dengan ditunjang fasilitas top selama di Qatar, Jordi Amat memastikan dirinya dan pemain lain di Timnas Indonesia siap tempur menghadapi laga uji coba terakhir jelang Piala Asia 2023 itu.

Ya, para pemain Timnas Indonesia sudah berada di Qatar sejak Minggu 7 Januari 2024. Setibanya di Qatar, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, langsung menggenjot anak asuhnya latihan perdana di Lapangan Al Egla 2, Doha, sejak kemarin malam, tepatnya dimulai pukul 19.00 waktu setempat.

Tak tanggung-tanggung, Shin Tae-yong memberi sedikit materi taktikal sembari memulihkan kondisi para pemain Timnas Indonesia. Menurut Jordi Amat, latihan tersebut sangat baik karena ditunjang oleh fasilitas yang memadai.

Hal itu yang membuat semua pemain skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- begitu menikmati sesi latihan, termasuk Jordi Amat. Ia pun membeberkan bahwa kondisi para personel skuad Garuda dalam kondisi yang baik dan siap melawan Iran di laga uji coba.

“Kami menjalani pelatihan yang sangat bagus dengan perjalanan penerbangan yang sangat cepat,” jelas Jordi Amat usai latihan, mengutip dari laman resmi PSSI, Senin (8/1/2024).