SEPAKBOLA DUNIA

Philippe Troussier Dapat Ultimatum: Vietnam Wajib Hukumnya Menang Lawan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |13:24 WIB
Pelatih Timnas Vietnam, Philippe Troussier, kena ultimatum untuk menang melawan Indonesia (Foto: VFF)
PELATIH Timnas Vietnam, Philippe Troussier, diingatkan untuk bisa membawa timnya meraih kemenangan atas Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Hal itu diungkapkan oleh pakar sepak bola asal Vietnam, Trinh Minh Hue.

Seperti diketahui, Vietnam tergabung bersama Timnas Indonesia, Timnas Irak, dan Timnas Jepang di Piala Asia 2023. Adapun ajang tersebut dijadwalkan berlangsung di Qatar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024.

Skuad Timnas Indonesia merayakan gol Yakob Sayuri ke gawang Timnas Libya (Foto: PSSI)

Minh Hue memberikan pandangannya soal persaingan Vietnam di grup tersebut. Menurutnya, The Golden Stars harus bisa bekerja keras agar tidak kalah telak saat melawan Jepang.

Dia ingin para pemain Vietnam dalam kondisi bugar saat menghadapi Timnas Indonesia guna meraih kemenangan. Hasil kemenangan atas Skuad Garuda sangat penting bagi anak-anak Negeri Paman Ho.

“Harapannya pada laga melawan Jepang, kami bisa membatasi skor. Kami harus mempertahankan kekuatan kami untuk mengalahkan Indonesia. Kemudian bermain imbang melawan Irak di laga terakhir,” kata Minh Hue, dilansir dari Soha, Senin (8/1/2024).

“Terlepas dari maju atau tidaknya tim Vietnam, hanya dengan menang lawan Indonesia berarti tim telah menyelesaikan tugasnya dan pelatih Troussier punya catatan yang layak,” sambung pria asal Vietnam itu.

Halaman:
1 2
      
