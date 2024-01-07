Piala Asia 2023: AFC Bocorkan Kelemahan Vietnam, Timnas Indonesia Sanggup Menang?

Timnas Indonesia dan Timnas Vietnam akan saling berhadapan di fase grup Piala Asia 2023 (Foto: PSSI)

KONFEDERASI Sepakbola Asia (AFC) membocorkan kelemahan terbesar Timnas Vietnam di Piala Asia 2023. Kelemahan The Golden Star Warriors -julukan Vietnam- yang dimaksud, yakni mereka menempati peringkat terakhir dalam tabel statistik rata-rata tinggi dan berat badan pemain di Piala Asia 2023.

Hal itu disampaikan oleh media Vietnam, The Thao 247. Menurut media tersebut, AFC telah merilis daftar statistik rata-rata tinggi dan berat badan pemain untuk seluruh peserta Piala Asia 2023. Hasilnya, Timnas Vietnam berada di posisi paling buncit.

"AFC mengutarakan kelemahan terbesar tim Vietnam di Piala Asia 2023," tulis laporan The Thao 247, dikutip Jumat (5/1/2024).

"Tim Vietnam menempati peringkat terakhir dalam tabel statistik rata-rata tinggi dan berat badan tim peserta Piala Asia," tambah media Vietnam tersebut.

Berdasarkan statistik yang dipublikasikan AFC, rata-rata tinggi badan seluruh 624 pemain tim peserta Piala Asia 2023 yakni 179,8 cm. Data itu berdasarkan daftar registrasi pemain tim peserta yang akan mengikuti putaran final Piala Asia 2023.

Statistik menunjukkan bahwa para pemain Vietnam memiliki rata-rata tinggi badan terendah di Piala Asia 2023, yaitu hanya 175,4 cm. Mereka kalah dari para pemain Timnas Indonesia yang memiliki rata-rata 179,7 cm hingga pemain Thailand (176,3 cm).