Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Puji Timnas Jepang Jelang Piala Asia 2023: Yang Terbaik di Benua Kuning!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |12:49 WIB
Shin Tae-yong Puji Timnas Jepang Jelang Piala Asia 2023: Yang Terbaik di Benua Kuning!
Shin Tae-yong memuji Timnas Jepang sebagai yang terbaik di Asia (Foto: JFA)
A
A
A

DOHA - Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memuji Timnas Jepang sebagai kesebelasan terbaik di Benua Kuning jelang Piala Asia 2023. Bahkan, menurutnya, kekuatan The Samurai Blue nyaris sempurna.

Ya, Timnas Indonesia tergabung bersama Timnas Irak, Timnas Vietnam, dan Jepang di grup D Piala Asia 2023. Adapun ajang tersebut akan berlangsung di Qatar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024.

Ao Tanaka membuka kemenangan telak Timnas Jepang 5-0 atas Timnas Thailand (Foto: Reuters/Issei Kato)

Indonesia sendiri dijadwalkan bersua Jepang di matchday terakhir grup D pada Rabu 24 Januari 2024. Secara level, Skuad Garuda jelas sangat jauh. Mengingat, anak asuh Hajime Moriyasu adalah tim nomor satu di Asia saat ini dengan duduk di peringkat 17 dunia.

Meski bentrokan masih lama terjadi, Shin mengakui kekuatan yang dimiliki Jepang. Pelatih berusia 53 tahun ini mengatakan Takefusa Kubo dan kawan-kawan punya deretan kualitas.

“Jepang adalah tim terbaik di Asia saat ini. Keseimbangan serangan dan pertahanan mereka sangat bagus,” kata Shin, dilansir dari Sports Chosun, Senin (8/1/2024).

"Saya akui mereka membuatnya hampir sempurna di Asia, termasuk kemampuan setiap pemain,” sambung pria asal Korea Selatan itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/20/51/1634381/jonatan-christie-juara-denmark-open-2025-nna.webp
Jonatan Christie Juara Denmark Open 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/19/milklife_soccer_challange.jpg
Juara Baru Lahir di MilkLife Soccer Challenge Yogyakarta Seri 1 2025‑2026, Talenta Putri Berkembang Pesat
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement