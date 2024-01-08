Shin Tae-yong Puji Timnas Jepang Jelang Piala Asia 2023: Yang Terbaik di Benua Kuning!

Shin Tae-yong memuji Timnas Jepang sebagai yang terbaik di Asia (Foto: JFA)

DOHA - Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memuji Timnas Jepang sebagai kesebelasan terbaik di Benua Kuning jelang Piala Asia 2023. Bahkan, menurutnya, kekuatan The Samurai Blue nyaris sempurna.

Ya, Timnas Indonesia tergabung bersama Timnas Irak, Timnas Vietnam, dan Jepang di grup D Piala Asia 2023. Adapun ajang tersebut akan berlangsung di Qatar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024.

Indonesia sendiri dijadwalkan bersua Jepang di matchday terakhir grup D pada Rabu 24 Januari 2024. Secara level, Skuad Garuda jelas sangat jauh. Mengingat, anak asuh Hajime Moriyasu adalah tim nomor satu di Asia saat ini dengan duduk di peringkat 17 dunia.

Meski bentrokan masih lama terjadi, Shin mengakui kekuatan yang dimiliki Jepang. Pelatih berusia 53 tahun ini mengatakan Takefusa Kubo dan kawan-kawan punya deretan kualitas.

“Jepang adalah tim terbaik di Asia saat ini. Keseimbangan serangan dan pertahanan mereka sangat bagus,” kata Shin, dilansir dari Sports Chosun, Senin (8/1/2024).

"Saya akui mereka membuatnya hampir sempurna di Asia, termasuk kemampuan setiap pemain,” sambung pria asal Korea Selatan itu.