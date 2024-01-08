Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Negara Peserta Piala Asia 2023 yang Harga Pasarannya di Atas Son Heung-min, Ada Timnas Indonesia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |10:45 WIB
3 Negara Peserta Piala Asia 2023 yang Harga Pasarannya di Atas Son Heung-min, Ada Timnas Indonesia?
Berikut 3 negara peserta Piala Asia 2023 yang harga pasarannya di atas Son Heung-min. (Foto: REUTERS)
A
A
A

SEBANYAK 3 negara peserta Piala Asia 2023 yang harga pasarannya di atas Son Heung-min akan diulas Okezone. Son Heung-min bisa dibilang nama paling besar yang ambil bagian di Piala Asia 2023.

Bomber Timnas Korea Selatan ini pernah menjadi top skor Liga Inggris 2021-2022 dan mengantarkan Tottenham Hotspur lolos ke final Liga Champions 2018-2019. Menurut laman Transfermarkt, harga pasaran Son Heung-min saat in di angka 50 juta euro atau sekira Rp848,5 miliar.

Son Heung-min

(Son Heung-min tampil tajam bersama Korea Selatan. (Foto: REUTERS)

Nominal ini sangatlah tinggi mengingat Son Heung-min sudah tak muda lagi untuk ukuran pesepakbola, yakni 31 tahun. Harga di atas bahkan lebih besar ketimbang harga pasaran 21 negara peserta Piala Asia 2023!

Timnas Indonesia termasuk ke dalam 21 negara tersebut, yang mana harga pasaran skuad asuhan Shin Tae-yong berada di angka 8,7 juta euro atau setara Rp147,6 milar. Hanya ada 3 negara peserta Piala Asia 2023 yang harga pasarannya di atas Son Heung-min. Siapa saja?

Berikut 3 negara peserta Piala Asia 2023 yang harga pasarannya di atas Son Heung-min:

3. Timnas Iran (51,58 Juta Euro – Rp875,2 Miliar)

Timnas Iran

Timnas Iran menempati posisi tiga sebagai negara dengan harga pasarannya tertinggi di Piala Asia 2023. Jika ditotal seluruh pemain, harga pasaran Timnas Iran mencapai 51,58 juta euro atau setara Rp875,2 miliar).

Pemain termahal di skuad Timnas Iran adalah sang bomber, Mehdi Taremi yang bermain untuk FC Porto (12 Juta Euro).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/19/51/1634241/gelorakan-olahraga-event-padelink-2025-jadi-ajang-komunitas-berkumpul-dan-berjejaring-req.webp
Gelorakan Olahraga, Event Padelink 2025 Jadi Ajang Komunitas Berkumpul dan Berjejaring
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2020/04/05/louis_van_gaal.jpg
Profil Louis van Gaal: Mantan Pelatih MU yang Disebut Bisa Tangani Timnas Indonesia?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement