3 Negara Peserta Piala Asia 2023 yang Harga Pasarannya di Atas Son Heung-min, Ada Timnas Indonesia?

Berikut 3 negara peserta Piala Asia 2023 yang harga pasarannya di atas Son Heung-min. (Foto: REUTERS)

SEBANYAK 3 negara peserta Piala Asia 2023 yang harga pasarannya di atas Son Heung-min akan diulas Okezone. Son Heung-min bisa dibilang nama paling besar yang ambil bagian di Piala Asia 2023.

Bomber Timnas Korea Selatan ini pernah menjadi top skor Liga Inggris 2021-2022 dan mengantarkan Tottenham Hotspur lolos ke final Liga Champions 2018-2019. Menurut laman Transfermarkt, harga pasaran Son Heung-min saat in di angka 50 juta euro atau sekira Rp848,5 miliar.

(Son Heung-min tampil tajam bersama Korea Selatan. (Foto: REUTERS)

Nominal ini sangatlah tinggi mengingat Son Heung-min sudah tak muda lagi untuk ukuran pesepakbola, yakni 31 tahun. Harga di atas bahkan lebih besar ketimbang harga pasaran 21 negara peserta Piala Asia 2023!

Timnas Indonesia termasuk ke dalam 21 negara tersebut, yang mana harga pasaran skuad asuhan Shin Tae-yong berada di angka 8,7 juta euro atau setara Rp147,6 milar. Hanya ada 3 negara peserta Piala Asia 2023 yang harga pasarannya di atas Son Heung-min. Siapa saja?

Berikut 3 negara peserta Piala Asia 2023 yang harga pasarannya di atas Son Heung-min:

3. Timnas Iran (51,58 Juta Euro – Rp875,2 Miliar)





Timnas Iran menempati posisi tiga sebagai negara dengan harga pasarannya tertinggi di Piala Asia 2023. Jika ditotal seluruh pemain, harga pasaran Timnas Iran mencapai 51,58 juta euro atau setara Rp875,2 miliar).

Pemain termahal di skuad Timnas Iran adalah sang bomber, Mehdi Taremi yang bermain untuk FC Porto (12 Juta Euro).