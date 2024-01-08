Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Piala Asia 2023, Justin Hubner Bangga Bisa Bela Timnas Indonesia

Andri Bagus Syaeful-Senin, 08 Januari 2024 |01:12 WIB
Jelang Piala Asia 2023, Justin Hubner Bangga Bisa Bela Timnas Indonesia
Pemain Timnas Indonesia, Justin Hubner. (PSSI)
A
A
A

DOHA - Pemain naturalisasi, Justin Hubner bangga akan segera membela Tim Nasional (Timnas) Indonesia di Piala Asia 2023. Ia pun menilai skuad Garuda memiliki kans untuk bisa berbicara banyak di turnamen sepakbola terbesar di Asia tersebut.

Kepecayaan diri Justin Hubner itu datang karena ia sudah melihat secara langsung persiapan yang telah dilakukan pasukan Shin Tae-yong tersebut. Ia pun berjanji akan berusaha keras agar dapat membantu Garuda di Piala Asia 2023.

Sebab Justin Hubner ingin Timnas Indonesia membuktikan ketertibatan mereka dalam Piala Asia 2023 bukan sekadar keberuntungan, tetapi karena memang pantas. Dia pun nilai target timnya untuk menembus babak 16 besar terbuka lebar.

"Saya pikir kami punya peluang di Piala Asia kali ini, ini akan jadi pertandingan yang sengit," kata Justin Hubner dilansir dari Instagram Timnas Indonesia @timnas.indonesia, Senin (8/1/2024).

Justin Hubner

Lebih lanjut, pemain berusia 20 tahun itu mengatakan Timnas Indonesia harus tampil sepenuh hati dan berjuang tanpa kenal lelah dalam ajang itu. Hal itu agar dapat meraih hasil maksimal meskipun tidak mudah.

"Kami akan bekerja sangat keras, berjuang, dan bertarung untuk indonesia. Itu untuk keluarga kami, untuk semuanya. Kami akan bekerja sangat keras," sambung Hubner.



      
