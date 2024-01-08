Tak Sabar Main di Piala Asia 2023, Justin Hubner Optimis Timnas Indonesia Bisa Melaju Jauh

DOHA - Pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Justin Hubner, tidak sabar untuk segera mentas di Piala Asia 2023. Menurut Hubner, skuad Garuda adalah tim yang kuat dan telah bekerja keras demi bisa berbicara banyak di turnamen yang digelar di Qatar tersebut.

Skuad Garuda akan melawan Jepang, Irak, dan Vietnam dalam fase Grup D Piala Asia 2023. Ajang itu akan berlangsung mulai 12 Januari sampai 10 Februari 2024.

Jelang Piala Asia 2023, Justin Hubner mengatakan sangat menyenangkan Timnas Indonesia dapat ambil bagian dalam pesta sepakbola terbesar di Asia itu. Ia pun cukup percaya diri Timnas Indonesia bisa tampil maksimal dalam ajang tersebut.

"Ini sangat luar biasa bahwa kami bisa berada di Piala Asia," kata Justin Hubner dilansir dari akun Instagram Timnas Indonesia, @timnas.indonesia, Senin (8/1/2024).

Pemain berusia 20 tahun itu mengatakan sudah menantikan tampil di Piala Asia 2023 bersama Timnas Indonesia. Jadi, dia akan memberikan semua kemampuan terbaiknya agar skuad Garuda dapat meraih hasil maksimal.