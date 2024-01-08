Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tak Sabar Main di Piala Asia 2023, Justin Hubner Optimis Timnas Indonesia Bisa Melaju Jauh

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |00:55 WIB
Tak Sabar Main di Piala Asia 2023, Justin Hubner Optimis Timnas Indonesia Bisa Melaju Jauh
Pemain Timnas Indonesia, Justin Hubner. (PSSI)
A
A
A

DOHA - Pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Justin Hubner, tidak sabar untuk segera mentas di Piala Asia 2023. Menurut Hubner, skuad Garuda adalah tim yang kuat dan telah bekerja keras demi bisa berbicara banyak di turnamen yang digelar di Qatar tersebut.

Skuad Garuda akan melawan Jepang, Irak, dan Vietnam dalam fase Grup D Piala Asia 2023. Ajang itu akan berlangsung mulai 12 Januari sampai 10 Februari 2024.

Jelang Piala Asia 2023, Justin Hubner mengatakan sangat menyenangkan Timnas Indonesia dapat ambil bagian dalam pesta sepakbola terbesar di Asia itu. Ia pun cukup percaya diri Timnas Indonesia bisa tampil maksimal dalam ajang tersebut.

"Ini sangat luar biasa bahwa kami bisa berada di Piala Asia," kata Justin Hubner dilansir dari akun Instagram Timnas Indonesia, @timnas.indonesia, Senin (8/1/2024).

Justin Hubner

Pemain berusia 20 tahun itu mengatakan sudah menantikan tampil di Piala Asia 2023 bersama Timnas Indonesia. Jadi, dia akan memberikan semua kemampuan terbaiknya agar skuad Garuda dapat meraih hasil maksimal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/19/11/1634173/berburu-jersey-dengan-konsep-stadion-di-jakarta-aku.webp
Berburu Jersey dengan Konsep Stadion di Jakarta
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/20/cosmo_jne_vs_pangsuma_fc.jpg
Hasil Pro Futsal League: Sengit! Cosmo JNE FC Vs Pangsuma FC Imbang 3-3
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement