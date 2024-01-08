Periskop 2024: Menilik Calon Juara Piala Eropa 2024 di Jerman

PERISKOP 2024 soal menilik juara Piala Eropa 2024 menarik diulas. Sebab, pagelaran ajang sepakbola terakbar empat tahunan di Eropa ini dipastikan menyedot perhatian besar pencinta sepakbola dunia.

Piala Eropa 2024 sendiri akan digelar pada 14 Juni hingga 14 Juli 2024. Ajang ini akan dilangsungkan di Jerman. Jerman terpilih sebagai tuan rumah Piala Eropa 2024 setelah mengalahkan satu-satunya pesaing mereka, yakni Turki.

(Trofi Piala Eropa. Foto: Reuters)

Piala Eropa 2024 menjadi edisi ke-17 digelarnya ajang yang juga dikenal sebagai Euro itu. Ada 10 stadion yang ditunjuk sebagai venue penyelenggaraan Piala Eropa 2024.

Ke-10 stadion itu adalah Olympiastadion di Berlin, Cologne Stadium di Koln, BVB Stadion Dortmund di Dortmund, Dusseldorf Arena di Dusseldorf, Frankfurt Arena di Frankfurt, Arena AufSchalke di Gelsenkirchen, Volksparkstadion Hamburg di Hamburg, Leipzig Stadium di Leipzig, Munich Football Arena di Munich, dan Stuttgart Arena di Stuttgart.

Pertandingan pembukaan Piala Eropa 2024 sendiri akan digelar di Munich Football Arena pada 14 Juni 2024. Sementara itu, laga final akan digelar di Olympiastadion, Berlin, pada 14 Juli 2024.

Sebelum digelarnya Piala Eropa 2024, menarik mengulik serba-serbi soal ajang ini hingga tim yang jadi favorit juara. Mari menilik ulasannya berikut ini.

Peserta

Ajang Piala Eropa 2024 diikuti 24 negara. Jerman sebagai tuan rumah pun lolos otomatis. Sementara itu, 23 tim lainnya berebut lewat berbagai jalur.

Sebanyak 23 tiket diperebutkan dari jalur kualifikasi dan juga playoff. Kualifikasi Piala Eropa 2024 sendiri sudah rampung digelar, yakni pada Maret hingga November 2023. Sementara itu, playoff Kualifikasi Piala Eropa 2024 akan digelar pada Maret 2024.

(Timnas Jerman kala berlaga. Foto: Reuters)

Kini, baru ada 20 tim selain Jerman yang sudah memastikan diri mentas di putaran final Piala Eropa 2024. Mereka semua lolos melalui jalur kualifikasi. Ke-20 negara itu menembus putaran final Piala Eropa 2024 usai menjadi juara dan runner-up grup di babak kualifikasi Piala Eropa 2024.

Mereka adalah Spanyol (juara Grup A), Skotlandia (runner-up Grup A), Prancis (juara Grup B), Belanda (runner-up Grup B), Inggris (juara Grup C), Italia (runner up Grup C), Turki (juara Grup D), Kroasia (runner-up Grup D), Albania (juara Grup E), dan Republik Ceko (runner-up Grup E).

Kemudian, ada Belgia (juara Grup F), Austria (runner up Grup F), Hungaria (juara Grup G), Serbia (runner-up Grup G), Denmark (juara Grup H), Slovenia (runner-up Grup H), Rumania (juara Grup I), Swiss (runner-up Grup I), Portugal (juara Grup J), dan Slovakia (runner-up Grup J).

Alhasil, kini tinggal ada tiga tiket tersisa untuk lolos ke Piala Eropa 2024. Nantinya, ada 12 tim yang akan berebut tiga tiket tersisa itu lewat jalur playoff.

Ke-12 tim itu pun masuk ke tiga path. Untuk playoff Path A, diisi oleh Polandia, Wales, Estonia, dan Finlandia. Kemudian, Path B dihuni oleh Israel, Bosnia & Herzegovina, Islandia, dan Ukraina. Terakhir, ada Path C yang diisi oleh Georgia, Yunani, Kazakhstan, dan Luksemburg.

Laga di babak playoff akan digelar pada 21 hingga 26 Maret 2024. Nantinya, tim-tim akan bertemu dalam format satu leg.