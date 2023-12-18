Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Negara yang Paling Sering Juara Piala Eropa, Nomor 1 Tuan Rumah!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |15:03 WIB
5 Negara yang Paling Sering Juara Piala Eropa, Nomor 1 Tuan Rumah!
Berikut 5 negara yang paling sering juara Piala Eropa. (Foto: UEFA.com)
A
A
A

SEBANYAK 5 negara yang paling sering juara Piala Eropa akan diulas Okezone. Piala Eropa pertama kali digelar pada 1960 silam yang saat itu masih dikenal dengan nama European Nations' Cup.

Kala itu, Uni Soviet sukses menjadi juara Piala Eropa 1960 alias edisi pertama usai mengalahkan Yugoslavia dengan skor 2-1 di Stadion Stadion Parc des Princes, Prancis. Kini, Piala Eropa 2024 akan menjadi edisi ke-17.

Sesuai jadwal, Piala Eropa 2024 bakal dilangsungkan di Jerman pada 14 Juni hingga 14 Juli 2024 mendatang. Menariknya, ada 5 negara yang paling sering juara Piala Eropa. Siapa saja?

Berikut 5 Negara yang Paling Sering Juara Piala Eropa:

5. Portugal (1 kali)

Timnas Portugal

Timnas Portugal berhasil menjadi juara Piala Eropa 2016. Pada laga final Piala Eropa 2016, Portugal berhasil menaklukkan tuan rumah Prancis dengan skor 1-0.

Hasil itu membuat Portugal keluar sebagai kampiun. Titel Piala Eropa 2016 menjadi gelar mayor pertama buat Selecao das Quinas, sekaligus trofi internasional pertama untuk sang megabintang Cristiano Ronaldo.

4. Italia (2 kali)

Timnas Italia

Timnas Italia merasakan gelar juara Piala Eropa kedua kalinya pada edisi 2020. Di partai final yang digelar di Wembley, Gli Azzurri berhasil mengalahkan Inggris lewat drama adu penalti, setelah bermain sama kuat 1-1 selama 120 menit.

Juara Piala Eropa 2020 adalah kesuksesan kedua buat Italia. Sebelumnya, Gli Azzurri mengangkat trofi Piala Eropa pertamanya pada 1968 silam. Saat itu, Italia menang atas Yugoslavia 2-0 di final.

3. Prancis (2 kali)

Timnas Prancis

Timnas Prancis juga tercatat dua kali menjadi juara Piala Eropa yakni pada 1984 dan 2000. Pada 1984, Prancis menang atas Spanyol 2-0 dan 2000 menang atas Italia 2-1. Prancis juga 1 kali jadi runner-up.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/12/3038251/nobar_piala_eropa_2024-ta0K_large.jpg
Seru! MVN Gelar Nobar Piala Eropa 2024 di Summarecon Mall Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/20/51/3023673/prediksi-skor-denmark-vs-inggris-di-piala-eropa-2024-the-three-lions-mengaum-keras-tfc7brdEZM.jpg
Prediksi Skor Denmark vs Inggris di Piala Eropa 2024: The Three Lions Mengaum Keras?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/51/3005962/para-pemain-inter-milan-siap-gendong-timnas-italia-di-uefa-euro-2024-52mnWzMye4.jpg
Para Pemain Inter Milan Siap Gendong Timnas Italia di UEFA Euro 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/51/3005667/5-negara-peserta-euro-2024-yang-ranking-fifa-nya-paling-dekat-dengan-timnas-indonesia-nomor-1-pernah-bantai-thailand-8-0-8Pd1ffLvwT.jpg
5 Negara Peserta Euro 2024 yang Ranking FIFA-nya Paling Dekat dengan Timnas Indonesia, Nomor 1 Pernah Bantai Thailand 8-0!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/49/1661333/10-pembalap-terbaik-motogp-2025-dominasi-marc-marquez-hingga-kebangkitan-bintang-muda-iig.webp
10 Pembalap Terbaik MotoGP 2025: Dominasi Marc Marquez hingga Kebangkitan Bintang Muda
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/30/penyerang_manchester_united_joshua_zirkzee.jpg
Joshua Zirkzee Tinggalkan Man United? Siap Jadi Rival Jay Idzes dan Emil Audero di Serie A
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement