5 Negara yang Paling Sering Juara Piala Eropa, Nomor 1 Tuan Rumah!

Berikut 5 negara yang paling sering juara Piala Eropa. (Foto: UEFA.com)

SEBANYAK 5 negara yang paling sering juara Piala Eropa akan diulas Okezone. Piala Eropa pertama kali digelar pada 1960 silam yang saat itu masih dikenal dengan nama European Nations' Cup.

Kala itu, Uni Soviet sukses menjadi juara Piala Eropa 1960 alias edisi pertama usai mengalahkan Yugoslavia dengan skor 2-1 di Stadion Stadion Parc des Princes, Prancis. Kini, Piala Eropa 2024 akan menjadi edisi ke-17.

Sesuai jadwal, Piala Eropa 2024 bakal dilangsungkan di Jerman pada 14 Juni hingga 14 Juli 2024 mendatang. Menariknya, ada 5 negara yang paling sering juara Piala Eropa. Siapa saja?

Berikut 5 Negara yang Paling Sering Juara Piala Eropa:

5. Portugal (1 kali)





Timnas Portugal berhasil menjadi juara Piala Eropa 2016. Pada laga final Piala Eropa 2016, Portugal berhasil menaklukkan tuan rumah Prancis dengan skor 1-0.

Hasil itu membuat Portugal keluar sebagai kampiun. Titel Piala Eropa 2016 menjadi gelar mayor pertama buat Selecao das Quinas, sekaligus trofi internasional pertama untuk sang megabintang Cristiano Ronaldo.

4. Italia (2 kali)





Timnas Italia merasakan gelar juara Piala Eropa kedua kalinya pada edisi 2020. Di partai final yang digelar di Wembley, Gli Azzurri berhasil mengalahkan Inggris lewat drama adu penalti, setelah bermain sama kuat 1-1 selama 120 menit.

Juara Piala Eropa 2020 adalah kesuksesan kedua buat Italia. Sebelumnya, Gli Azzurri mengangkat trofi Piala Eropa pertamanya pada 1968 silam. Saat itu, Italia menang atas Yugoslavia 2-0 di final.

3. Prancis (2 kali)





Timnas Prancis juga tercatat dua kali menjadi juara Piala Eropa yakni pada 1984 dan 2000. Pada 1984, Prancis menang atas Spanyol 2-0 dan 2000 menang atas Italia 2-1. Prancis juga 1 kali jadi runner-up.