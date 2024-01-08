Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Tak Manfaatkan Jeda Liga 1 2023-2024 untuk Liburan, Rio Fahmi Ingin Fokus Jaga Kebugaran

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |06:54 WIB
Tak Manfaatkan Jeda Liga 1 2023-2024 untuk Liburan, Rio Fahmi Ingin Fokus Jaga Kebugaran
Pemain Persija Jakarta, Ilham Rio Fahmi. (Foto: Instagram/riofhm_)
A
A
A

JAKARTA - Pemain Persija Jakarta, Ilham Rio Fahmi memilih tak memanfaatkan jeda kompetisi Liga 1 2023-2024 untuk berlibur. Hal itu ia lakukan karena ia mau tetap fokus menjaga kebugaran sehingga bisa langsun tancap gas saat kompetisi bergulir kembali.

Sebagaimana diketahui, kompetisi kasta teratas di Tanah Air itu sementara waktu diliburkan. Hal itu agar pemain-pemain klub Liga 1 yang membela Timnas Indonesia bisa fokus untuk Piala Asia 2023.

Beberapa pemain ada yang memanfaatkan jeda itu untuk berlibur. Sedangkan Ilham Rio Fahmi menggunakan waktu tersebut untuk pulang kampung saja ke Banjarnegara.

Rio Fahmi pun lebih memilih mengikuti arahan pelatih fisik Persija, Paul Keenan, yang memberikan program latihan serta target yang harus dicapai oleh setiap pemain. Karena itu, dia melakukan latihan mandiri secara rutin

Rio Fahmi

“Mungkin sedikit berbeda dengan yang lain. Saya hanya pulang kampung tapi tidak jalan-jalan. Saya menghabiskan waktu dengan latihan sendiri saja,” ujar Rio dilansir dari laman Persija, Senin (8/1/2023).

Pemain bernomor punggung dua itu mengatakan tidak masalah adanya program latihan yang diberikan pelatih selama jeda kompetisi. Dia nilai program itu harus dijalankan sebagai bentuk tanggung jawabnya buat Persija.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/18/51/1633895/moh-zaki-ubaidillah-lolos-ke-final-bwf-world-junior-championships-2025-xye.webp
Moh Zaki Ubaidillah Lolos ke Final BWF World Junior Championships 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/18/cosmo_jne_menumbangkan_bintang_timur_surabaya_2_0.jpg
Hasil Pro Futsal League: Cosmo JNE Taklukkan Bintang Timur Surabaya 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement