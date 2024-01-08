Tak Manfaatkan Jeda Liga 1 2023-2024 untuk Liburan, Rio Fahmi Ingin Fokus Jaga Kebugaran

JAKARTA - Pemain Persija Jakarta, Ilham Rio Fahmi memilih tak memanfaatkan jeda kompetisi Liga 1 2023-2024 untuk berlibur. Hal itu ia lakukan karena ia mau tetap fokus menjaga kebugaran sehingga bisa langsun tancap gas saat kompetisi bergulir kembali.

Sebagaimana diketahui, kompetisi kasta teratas di Tanah Air itu sementara waktu diliburkan. Hal itu agar pemain-pemain klub Liga 1 yang membela Timnas Indonesia bisa fokus untuk Piala Asia 2023.

Beberapa pemain ada yang memanfaatkan jeda itu untuk berlibur. Sedangkan Ilham Rio Fahmi menggunakan waktu tersebut untuk pulang kampung saja ke Banjarnegara.

Rio Fahmi pun lebih memilih mengikuti arahan pelatih fisik Persija, Paul Keenan, yang memberikan program latihan serta target yang harus dicapai oleh setiap pemain. Karena itu, dia melakukan latihan mandiri secara rutin

“Mungkin sedikit berbeda dengan yang lain. Saya hanya pulang kampung tapi tidak jalan-jalan. Saya menghabiskan waktu dengan latihan sendiri saja,” ujar Rio dilansir dari laman Persija, Senin (8/1/2023).

Pemain bernomor punggung dua itu mengatakan tidak masalah adanya program latihan yang diberikan pelatih selama jeda kompetisi. Dia nilai program itu harus dijalankan sebagai bentuk tanggung jawabnya buat Persija.