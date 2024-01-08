Rindukan Liga 1 2023-2024, Ryo Matsumura Ungkap Mimpi Besarnya Bersama Persija Jakarta

JAKARTA - Pemain Persija Jakarta, Ryo Matsumura memiliki mimpi besar yang ingin diraih bersama Macan Kemayoran. Mimpi besar itu adalah dapat membawa tim berjuluk Macan Kemayoran itu ke arah yang lebih baik.

Ryo mengaku ingin meraih banyak hal positif bersama Persija di 2024 ini. Tentunya hal paling positif dari hasil kerjasama Ryo dan Persija adalah menjuarai Liga 1 2023-2024.

Saat ini tim asuhan Thomas Doll itu berada di posisi kesembilan dengan 32 poin. Untuk menembus championship series. Persija wajib berada di posisi empat besar klasemen Liga 1 2023-2024.

Untuk mewujudkan mimpinya itu, Ryo mengatakan akan berusaha membawa Persija jauh lebih baik lagi ke depan. Dia yakin rekan-rekan yang lain punya harapan yang sama dengannya saat ini.

“Saya sangat berharap bisa membawa Persija ke arah yang lebih baik lagi," kata Ryo dilansir dari laman Persija, Senin (8/1/2024).

Pemain asal Jepang itu berjanji akan bekerja lebih keras ke depan. Hal itu agar banyak hasil positif dapat diraih Persija dan terus merangsek naik ke papan atas klasemen.