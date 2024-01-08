Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bawa Pola Latihan Baru, Paul Munster Siap Bantu Persebaya Surabaya Bangkit

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |04:20 WIB
Bawa Pola Latihan Baru, Paul Munster Siap Bantu Persebaya Surabaya Bangkit
Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster. (Foto: Instagram/coach.munster)
A
A
A

SURABAYA - Hadirnya Paul Munster di Persebaya Surabaya mendatangkan harapan baru. Ia pu sudah menyiapkan pola latihan berbeda untuk menatap sisa Liga 1 2023-2024, yang mana salah satu menu latihannya berguna untuk meningatkan sikap profesionalitas para pemain.

Kompetisi kasta teratas di Tanah Air, Liga 1 2023-2024 sementara waktu tengah libur selama Piala Asia 2023. Hal tersebut dilakukan agar pemain klub Liga 1 yang membela Timnas Indonesia dapat fokus selama ajang tersebut.

Liga 1 2023-2024 pun baru akan bergulir kembali pada Februari 2024 mendatang. Untuk menutupi masa jeda tersebut, sejumlah klub sudah mulai latihan kembali, termasuk Persebaya.

Saat ini, Paul sudah meracik pola latihan untuk Persebaya. Latihan yang diberikan adalah keseimbangan pemain dengan memberi instruksi untuk melakukan peregangan dengan resistance ban dan roller foam secara bersamaan.

Paul Munster

Latihan itu untuk meningkatkan sikap profesional Skuad Bajul Ijo -julukan Persebaya.

“Ini adalah hal yang penting dilakukan melakukan inti latihan, hal itu termasuk dalam kerangka profesional untuk menyelesaikan seluruh latihan,” ujar Paul Munster dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Senin (8/1/2024).

Halaman:
1 2
      
