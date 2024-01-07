PONTIANAK - Bintang Timur Surabaya berpesta gol ke gawang Giga FC dalam lanjutan pekan keenam Liga Futsal Profesional 2023-2024. Pertandingan tersebut berlangsung di Gor Pangsuma, Pontianak, Kalimantan Barat pada Minggu (7/1/2024) sore WIB.
Bintang Timur Surabaya mengendalikan permainan sejak awal. Ardiansyah Runtuboy dan rekan-rekan pun menang telak dengan skor akhir 6-1.
Jalannya Pertandingan
Babak Pertama
Bintang Timur Surabaya bermain cukup agresif dalam laga itu. Sebab, mereka langsung menekan pertahanan Giga FC dalam upaya mencetak gol.
Alhasil, tim berstatus juara bertahan itu mampu mencetak tiga gol pada babak pertama. Tiga gol itu diciptakan oleh dua gol Rio Pangestu dan Dieguinho.
Sementara itu, Giga FC hanya mampu mencetak satu gol ke gawang Bintang Timur Surabaya. Gol itu diciptakan oleh Nurjaman Deden.
Bintang Timur Surabaya sementara waktu unggul 3-1 atas Giga FC. Kedua tim pastinya akan berbenah diri saat turun minum agar lebih baik pada babak kedua.