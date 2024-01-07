Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024 : Cosmo JNE FC Diimbangi Sadakata FC 2-2

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |17:25 WIB
Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024 : Cosmo JNE FC Diimbangi Sadakata FC 2-2
Sadakata FC berhasil mengimbangi Cosmo JNE di pekan keenam Liga Futsal Profesional 2023-2024 (Foto: Instagram Sadakata FC)
A
A
A

PONTIANAK - Cosmo JNE harus puas berbagi angka kala menghadapi Sadakata FC di Liga Futsal Profesional 2023-2024. Kedua tim saling berhadapan di pekan keenam musim ini.

Pertandingan berlangsung di Gor Pangsuma, Pontianak, Kalimantan Barat pada Minggu (7/1/2024) sore WIB. Bermain ketat sejak awal, pertandingan berakhir imbang 2-2.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Cosmo JNE dan Sadakata bermain cukup ketat pada awal babak pertama. Hal itu membuat intensitas laga antara kedua tim pun berjalan cukup tinggi

Jual dan beli serangan tidak terhindarkan dalam laga itu. Pasalnya, kedua tim ingin mencetak gol agar memainkan laga makin percaya diri.

Dalam babak pertama Cosmo JNE FC mencetak dua gol, yakni lewat Reza Yamami dan Mojtaba. Sementara itu, dya gol Sadakata FC ditorehkan oleh Faris Riyadi.

