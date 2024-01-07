Real Madrid Berpeluang Hadapi Barcelona di Final Piala Super Spanyol 2024, Begini Reaksi Carlo Ancelotti

REAL Madrid berpeluang hadapi Barcelona di final Piala Super Spanyol 2024. Mendapati hal itu, pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, buka suara.

Ancelotti mengaku enggan berbicara peluang tersajinya El Clasico pada babak final Piala Super Spanyol 2024. Sebab menurutnya, semua tim memiliki peluang untuk bisa memenangkan gelar tersebut.

Meski begitu, Carlo Ancelotti mengakui Barcelona sedang berusaha meraih semua gelar pada musim ini. Namun, ia enggan mengomentari performa Blaugrana -julukan Barcelona- usai di lima laga terakhir di semua kompetisi hanya mendapat dua kemenangan, satu imbang, dan dua kekalahan.

“Saya melihat mereka dengan baik karena mereka sedang bersaing memperebutkan semua gelar. Saya tidak suka berbicara tentang situasi rival, tapi Barcelona akan berjuang untuk semua gelar,” kata Carlo Ancelotti, dikutip dari Mundo Deportivo, Minggu (7/1/2024).

Ancelotti mengaku enggan mengomentari peluang El Clasico di babak final Piala Super Spanyol musim ini. Tampil di Piala Super Spanyol 2024, Carlo Ancelotti mengatakan Real Madrid tak memiliki kekhawatiran karena hanya Lucas Vazquez yang sedang mengalami cedera.

"Ini adalah kompetisi yang sangat singkat dan kami hampir memenangkannya, tapi sama seperti Atletico, Barcelona dan Osasuna. Kami sedang memulihkan pemain dan kami yakin bisa memenangkannya," ujar Ancelotti.