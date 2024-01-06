Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Malam Ini, Timnas Indonesia Tinggalkan Turki dan Lanjut ke Qatar untuk Piala Asia 2023

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |21:38 WIB
Malam Ini, Timnas Indonesia Tinggalkan Turki dan Lanjut ke Qatar untuk Piala Asia 2023
Timnas Indonesia segera tinggalkan Turki untuk menuju ke Qatar sebagai persiapan akhir sebelum Piala Asia 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

ANTALYA - Pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia di Turki telah berakhir, sebab malam ini (6/1/2024) malam WIB, pasukan Shin Tae-yong tersebut akan meninggalkan Turki. Selanjutnya skuad Garuda akan terbang ke Qatar untuk menghadapi Piala Asia 2023.

Ya, Skuad Garuda telah menyelesaikan TC di Turki yang berlangsung sejak 20 Desember sampai 6 Januari 2024. Dalam TC tersebut, Timnas Indonesia melakoni dua laga uji coba, yang mana hasilnya kalah dari Libya dengan skor 0-4 dan 1-2.

Timnas Indonesia pun masih akan melakoni TC di Qatar. Berdasarkan pemaparan media officer PSSI, Bandung Saputra, Timnas Indonesia bakal menuju ke Qatar pada pukul 20.55 waktu Turki, sehingga mereka akan meninggalkan hotel pukul 18.50.

"Berangkat ke bandara dari hotel 18.50 (waktu Turki)," kata Bandung kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Sabtu (6/1/2024).

Timnas Indonesia vs Libya

Bandung Saputra mengatakan Timnas Indonesia dua kali berganti pesawat untuk menuju Turki. Tim itu pun menempuh perjalanan panjang untuk sampai ke sana.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177665/calon_pelatih_timnas_indonesia_louis_van_gaal_pernah_sindir_petinggi_manchester_united-WUkn_large.jpg
Louis van Gaal Sindir Petinggi Manchester United Tak Mengerti Sepakbola, PSSI Kena Nyinyir jika LVG Latih Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177648/louis_van_gaal_bisa_coret_3_pemain_timnas_indonesia_jika_dipercaya_menangani_skuad_garuda_fifacom-DMT6_large.jpg
Louis van Gaal Coret 3 Pemain Timnas Indonesia Kesayangan Patrick Kluivert jika Resmi Tangani Skuad Garuda?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177636/shin_tae_yong_bersama_elkan_baggott-bMRl_large.jpg
Terungkap! Jeje Beberkan Penyebab Shin Tae-yong Tak Pernah Lagi Panggil Elkan Baggot ke Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177630/louis_van_gaal_vs_timur_kapadze-j28d_large.jpg
Masyarakat Indonesia Lebih Setuju Louis van Gaal atau Timur Kapadze Jadi Pelatih Timnas Indonesia?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/18/49/1633857/worldsbk-2025-spanish-round-nonton-di-vision-cab.webp
WorldSBK 2025 Spanish Round, Nonton di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/14/striker_timnas_indonesia_u_22_hokky_caraka_foto.jpg
Hokky Caraka Komentari Pemecatan Patrick Kluivert: Dia Orang Baik, tapi …
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement