Malam Ini, Timnas Indonesia Tinggalkan Turki dan Lanjut ke Qatar untuk Piala Asia 2023

Timnas Indonesia segera tinggalkan Turki untuk menuju ke Qatar sebagai persiapan akhir sebelum Piala Asia 2023. (Foto: PSSI)

ANTALYA - Pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia di Turki telah berakhir, sebab malam ini (6/1/2024) malam WIB, pasukan Shin Tae-yong tersebut akan meninggalkan Turki. Selanjutnya skuad Garuda akan terbang ke Qatar untuk menghadapi Piala Asia 2023.

Ya, Skuad Garuda telah menyelesaikan TC di Turki yang berlangsung sejak 20 Desember sampai 6 Januari 2024. Dalam TC tersebut, Timnas Indonesia melakoni dua laga uji coba, yang mana hasilnya kalah dari Libya dengan skor 0-4 dan 1-2.

Timnas Indonesia pun masih akan melakoni TC di Qatar. Berdasarkan pemaparan media officer PSSI, Bandung Saputra, Timnas Indonesia bakal menuju ke Qatar pada pukul 20.55 waktu Turki, sehingga mereka akan meninggalkan hotel pukul 18.50.

"Berangkat ke bandara dari hotel 18.50 (waktu Turki)," kata Bandung kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Sabtu (6/1/2024).

Bandung Saputra mengatakan Timnas Indonesia dua kali berganti pesawat untuk menuju Turki. Tim itu pun menempuh perjalanan panjang untuk sampai ke sana.