Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pemain Naturalisasi Bikin Persaingan ke Timnas Indonesia Semakin Sengit, Osvaldo Haay: Semua Punya Asa

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |21:18 WIB
Pemain Naturalisasi Bikin Persaingan ke Timnas Indonesia Semakin Sengit, Osvaldo Haay: Semua Punya Asa
Osvaldo Haay paham persaingan menuju Timnas Indonesia sangat berat (Foto: Instagram/@valdo_haay)
A
A
A

JAKARTA - Pemain Bhayangkara FC, Osvaldo Haay, mengakui untuk menembus Timnas Indonesia tidak akan mudah. Sebab, kehadiran pemain naturalisasi membuat persaingan akan lebih ketat.

Skuad Garuda untuk Piala Asia 2023 saja diperkuat tujuh nama pemain naturalisasi. Tujuh pemain tersebut yakni Marc Klok, Sandy Walsh, Jordi Amat, Shayne Pattynama, Rafael Struick, Ivar Jenner, dan Justin Hubner.

Ivar Jenner

Osvaldo mengatakan tidak bisa memprediksi kapan dapat kembali ke Timnas Indonesia. Dia menilai kans itu masih terbuka tapi harus siap bersaing dengan pemain naturalisasi.

"Saya enggak tahu ya tentunya sekarang situasi dari timnas sekarang kan banyak naturalisasi tentunya," kata Osvaldo di Jakarta, dikutip pada Sabtu (6/1/2023).

Mantan pemain Persija Jakarta itu mengatakan, Timnas Indonesia memang dihuni pemain-pemain yang berkualitas. Hal itu pun agar tim tersebut dapat bersaing dalam kancah sepak bola dunia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177665/calon_pelatih_timnas_indonesia_louis_van_gaal_pernah_sindir_petinggi_manchester_united-WUkn_large.jpg
Louis van Gaal Sindir Petinggi Manchester United Tak Mengerti Sepakbola, PSSI Kena Nyinyir jika LVG Latih Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177648/louis_van_gaal_bisa_coret_3_pemain_timnas_indonesia_jika_dipercaya_menangani_skuad_garuda_fifacom-DMT6_large.jpg
Louis van Gaal Coret 3 Pemain Timnas Indonesia Kesayangan Patrick Kluivert jika Resmi Tangani Skuad Garuda?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177636/shin_tae_yong_bersama_elkan_baggott-bMRl_large.jpg
Terungkap! Jeje Beberkan Penyebab Shin Tae-yong Tak Pernah Lagi Panggil Elkan Baggot ke Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177630/louis_van_gaal_vs_timur_kapadze-j28d_large.jpg
Masyarakat Indonesia Lebih Setuju Louis van Gaal atau Timur Kapadze Jadi Pelatih Timnas Indonesia?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/18/11/1633983/timnas-indonesia-u23-masuk-pot-1-berpotensi-lawan-malaysia-di-fase-grup-sea-games-2025-nnh.webp
Timnas Indonesia U-23 Masuk Pot 1, Berpotensi Lawan Malaysia di Fase Grup SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/18/striker_santos_neymar_jr.jpg
Respons Mengejutkan Bos Inter Milan Jawab Rumor Neymar Jr Gabung Nerazzurri
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement