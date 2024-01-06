Pemain Naturalisasi Bikin Persaingan ke Timnas Indonesia Semakin Sengit, Osvaldo Haay: Semua Punya Asa

JAKARTA - Pemain Bhayangkara FC, Osvaldo Haay, mengakui untuk menembus Timnas Indonesia tidak akan mudah. Sebab, kehadiran pemain naturalisasi membuat persaingan akan lebih ketat.

Skuad Garuda untuk Piala Asia 2023 saja diperkuat tujuh nama pemain naturalisasi. Tujuh pemain tersebut yakni Marc Klok, Sandy Walsh, Jordi Amat, Shayne Pattynama, Rafael Struick, Ivar Jenner, dan Justin Hubner.

Osvaldo mengatakan tidak bisa memprediksi kapan dapat kembali ke Timnas Indonesia. Dia menilai kans itu masih terbuka tapi harus siap bersaing dengan pemain naturalisasi.

"Saya enggak tahu ya tentunya sekarang situasi dari timnas sekarang kan banyak naturalisasi tentunya," kata Osvaldo di Jakarta, dikutip pada Sabtu (6/1/2023).

Mantan pemain Persija Jakarta itu mengatakan, Timnas Indonesia memang dihuni pemain-pemain yang berkualitas. Hal itu pun agar tim tersebut dapat bersaing dalam kancah sepak bola dunia.