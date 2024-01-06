MNC Vision dan K-Vision Resmi Menayangkan AFC Asian Cup Qatar 2023

MNC Vision dan K-Vision sebagai TV Satelit terkemuka di Indonesia dengan bangga mengumumkan mereka sebagai official broadcaster AFC Asian Cup Qatar 2023. Dengan langkah ambisius ini, diharapkan dapat memberikan pengalaman menyaksikan sepak bola terbaik di Asia kepada 12 juta pelanggan setia mereka.

Mari bersama-sama menyambut kegembiraan dan antusiasme yang meluap dengan kedatangan AFC Asian Cup Qatar 2023, yang akan ditayangkan oleh MNC Vision dan K-Vision, membawa setiap momen penuh kemeriahan langsung kepada para pelanggan di seluruh Indonesia.

Piala Asia AFC 2023 piala yang diadakan 4 tahun sekali menjadikan pertandingan yang ditunggu – tunggu oleh seluruh masyarakat dunia. Tahun 2024 ini akan dilaksanakan 12 Jan 2024 - 10 Feb 2024, terdiri dari 24 Tim yang mengikuti diantaranya, Qatar (tuan rumah), Jepang, Suriah, Korea Selatan, Australia, Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, China, Irak, Oman, Vietnam, Lebanon, Palestina, Uzbekistan, Thailand, India, Hongkong, Tajikistan, Kirgistan, Bahrain, Malaysia, Yordania dan Indonesia yang juga akan ikut dalam pertandingan internasional tersebut dan langsung dinakhodai oleh Shin Tae Yong.

Indonesia sendiri akan tergabung dalam Grup D dan akan bersaing dengan Irak, Vietnam dan salah satu unggulan di Piala Asia yaitu Jepang. Jadi para penggila bola tentunya perlu mendukung Skuad Garuda dengan menonton laga tersebut melalui penyelenggara siaran resmi yakni hanya di MNC Vision dan K-Vision. Para penggila bola tanah air akan berkesempatan menyaksikan perjuangan Egy Maulana, Ricky Kambuaya, Marselino Ferdinan dan tim Garuda lainnya berhadapan dengan Wataru Endo, Kaoru Mitoma, Takumi Minamino dan tim nasional Jepang lainnya.

MNC Vision dan K-Vision merupakan televisi satelit berbayar yang memiliki keunggulan seperti tayangan unggulan nasional hingga internasional bisa kamu tonton di rumah, tidak terbatas jaringan, tidak perlu jaringan internet, tidak perlu jaringan kabel, dimanapun Anda berada dapat menontonnya melalui perangkat Televisi. Keunggulan lainnya kualitas dari layanan dan juga teknologi canggih yang digunakan akan memastikan bahwa gambar dan suara pertandingan disiarkan dengan jelas dan tajam.

Dalam mengumumkan hak siar resmi ini, Selaku Direktur Utama MNC Vision, dan K-Vision Bapak Hari Susanto memberikan komentar:

“Kami merasa sangat berbahagia dan bangga atas kesempatan menyiarkan AFC Asian Cup Qatar 2023. Ini adalah langkah besar dalam menyajikan pengalaman menonton sepak bola dengan kualitas HD kepada lebih dari 12 juta pelanggan setia kami. AFC Asian Cup Qatar 2023 akan menjadi ajang yang tak terlupakan. MNC Vision dan K-Vision menghadirkan tayangan ini secara live ke setiap keluarga di Indonesia, agar kita bisa bersama-sama mendukung Tim Nasional kebanggaan kita di ajang sepak bola bergengsi AFC Asian Cup Qatar 2023 ini”.