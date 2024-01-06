Asisten Pelatih Timnas Indonesia Tulis Pesan Menyentuh Jelang Piala Asia 2023

ASISTEN pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, menulis pesan menyentuh untuk Skuad Garuda jelang berlaga di Piala Asia 2023. Dia mengobarkan semangat para pemain demi meraih hasil manis di ajang tersebut.

Tuntas sudah pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia di Turki yang telah bergulir sejak 20 Desember 2023. Selama TC di sana, pelatih Shin Tae-yong tidak hanya fokus menempa anak asuhnya pada latihan fisik maupun taktik.

Indonesia juga menggelar dua laga uji coba kontra Timnas Libya. Sayangnya, Tim Merah Putih tidak meraih hasil manis dari dua pertandingan uji coba tersebut. Pada pertemuan pertama, Indonesia menelan kekalahan 0-4, sementara di laga kedua kalah 1-2.

Kini, Timnas Indonesia bertolak ke Qatar, lokasi Piala Asia 2023. Jelang mengarungi ajang penting itu, Nova menuliskan pesan menyentuh.

“Akan selalu merasa menjadi orang yang merasa beruntung berada di tengah tengah orang-orang terbaik dan menjalani semuanya dengan niat yang baik,” tulis Nova dalam akun Istagramnya, @novaarianto30, Sabtu (6/1/2024).

“Karena hasil semuanya kita kembalikan yang diatas karena Tuhan yang punya rencana untuk kita semua,” sambungnya.