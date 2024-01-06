Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kursi Philippe Troussier Bergoyang jika Timnas Vietnam Gagal Bersinar di Piala Asia 2023

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |15:22 WIB
Kursi Philippe Troussier Bergoyang jika Timnas Vietnam Gagal Bersinar di Piala Asia 2023
Posisi Philippe Troussier terancam jika Timnas Vietnam tidak gemilang di Piala Asia 2023 (Foto: VFF)
HANOI - Kursi Philippe Troussier selaku pelatih Timnas Vietnam bisa bergoyang jika gagal bersinar di Piala Asia 2023. Hal itu diungkapkan pakar sepak bola Vietnam, Vu Manh Hai.

Piala Asia 2023 belum dimulai, tapi beban di pundak Troussier sudah cukup berat. Pelatih asal Prancis itu ditargetkan oleh Federasi Sepak Bola Vietnam (VFF) untuk membawa The Golden Stars lolos ke fase gugur ajang tersebut.

Philippe Troussier

Ironisnya, Troussier tidak mendapat dukungan penuh dari para fans Vietnam. Entah mengapa banyak yang meragukan kepemimpinan pelatih berusia 68 tahun tersebut. Mungkin situasi itu muncul karena catatan minor yang didapat belakangan ini.

Manh Hai pun tidak menutup kemungkinan kalau posisi Troussier akan terancam jika gagal membawa Vietnam bersaing di Piala Asia 2023. Walau di sisi lain, kedalaman skuad cukup pincang karena dilanda badai cedera.

“Saya kira ada kemungkinan juga pelatih Troussier akan kehilangan kursinya jika Vietnam tampil terlalu buruk di turnamen ini. Karena sebelumnya VFF sudah jelas memasang target harus lolos babak penyisihan grup,” kata Manh Hai, dilansir dari Soha, Sabtu (6/1/2024).

“Tapi sekarang juga banyak pemain yang cedera, jadi itu mungkin menjadi alasan untuk mengurangi tekanan dan tanggung jawab pelatih Troussier. Tapi itu hanya pengurangan,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
