HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Kebaikan Sadio Mane yang Bikin Kagum: Bangun Masjid, Sekolah, hingga Donasi Rp1,3 Juta per Keluarga

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |10:26 WIB
Kisah Kebaikan Sadio Mane yang Bikin Kagum: Bangun Masjid, Sekolah, hingga Donasi Rp1,3 Juta per Keluarga
Sadio Mane kala membela Timnas Senegal. (Foto: Instagram/@sadiomaneofficial)
A
A
A

KISAH kebaikan Sadio Mane yang bikin kagum akan diulas dalam artikel ini. Eks bintang Liverpool itu jadi sorotan karena kebaikannya dalam membangun masjid, sekolah, hingga donasi Rp1,3 juta per keluarga.

Serba-serbi soal Sadio Mane memang selalu menarik untuk dikulik. Sebab, dia sudah jadi sosok tersohor di dunia sepakbola berkat karier ciamik yang berhasil diukirnya.

Sadio Mane

Nama Sadio Mane sendiri makin melejit kala membela Liverpool sejak 2016. Selama berseragam The Reds -julukan Liverpool- hingga 2022, winger asal Senegal itu berhasil membukukan 120 gol dan 48 assist dari 269 penampilannya di berbagai kompetisi.

Kariernya yang melejit membuat Mane juga mengantongi pundi-pundi pendapatan yang fantastis. Meski begitu, Mane tak pernah lupa untuk berbagi, apalagi ke kampung halamannya.

Akun Twitter atau X @mediaclubid, pun membeberkan sederet aksi terpuji yang dilakukan Mane. Di antaranya, pemain yang kini membela Al Nassr itu disebut telah membangun masjid, sekolah, rumah sakit, jaringan internet 4G, stadion sepakbola, hingga memberi donasi uang bulanan sebesar Rp1,3 juta per keluarga.

“SADIO MANE DAN KEBAIKANNYA: Bangun masjid, Bangun sekolah, Bangun rumah sakit, Bangun jaringan internet 4G, Donasi £70/bulan/keluarga, Bangun stadion sepakbola,” tulis akun @mediaclubid, dikutip Sabtu (6/1/2024).

Kini, di tengah libur kompetisi bersama klubnya asal Arab Saudi, Al Nassr, Mane dikabarkan memilih pulang ke kampung halamannya di Bambali, Senegal. Dia pergi ke sana bukan sekadar untuk berlibur, melainkan meresmikan Bambali Stadium.

