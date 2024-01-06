Jelang Piala Asia 2023, Gelandang Timnas Irak Tegaskan Tak Gentar Hadapi Jepang: Kami Tidak Takut!

BAGHDAD – Gelandang Timnas Irak, Amir Al-Ammari, menegaskan tak takut menghadapi siapa pun lawan di Piala Asia 2023, termasuk Jepang. Amir mengatakan Timnas Irak tidak takut dengan kekuatan Jepang.

Amir menegaskan Timnas Irak akan memulai petualangannya di Piala Asia 2023 dengan percaya diri. Gelandang Halmstads BK itu mengatakan siap membawa Singa Mesopotamia -julukan Timnas Irak- berjaya di turnamen tersebut.

“Tim datang ke Piala Asia untuk berkompetisi dan tidak takut pada siapa pun. Kami percaya pada peluang kami dan telah bermain dengan tim yang sangat kuat sebelumnya, dan kami akan mengikuti turnamen ini untuk menghormati Irak dan mewakilinya dengan baik,” kata Amir dilansir dari Win Win, Sabtu (6/1/2024).

Seperti diketahui, Timnas Jepang sebagai tim nomor satu di Asia akan menjadi lawan Singa Mesopotamia. Dengan materi pemain yang berpengalaman di Eropa, Samurai Biru -julukan Timnas Jepang- tentu akan menjadi batu sandungan bagi Irak.

BACA JUGA: Gelandang Timnas Irak Dapat Pesan Haru dari Sang Ayah Jelang Hadapi Timnas Indonesia di Piala Asia 2023

Namun, Amir menegaskan Timnas Irak tidak gentar dengan kekuatan Jepang. Meeski demikian, Amir mengakui Timnas Irak tentu saja membutuhkan sedikit keberuntungan untuk mengalahkan Samurai Biru.