HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Libur Kompetisi, Ondrej Kudela Sempat Main untuk Slavia Praha!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |18:36 WIB
Persija Jakarta Libur Kompetisi, Ondrej Kudela Sempat Main untuk Slavia Praha!
Ondrej Kudela sempat bermain untuk Slavia Praha (Foto: Instagram/@slaviapraha)
A
A
A

PRAHA - Pemain Persija Jakarta, Ondrej Kudela, punya cara lain untuk menjaga kebugaran saat Liga 1 2023-2024 libur. Dia sempat tampil bersama Slavia Praha melawan AC Sparta Praha di Stadion Eden UMT, Praha, Republik Ceko, Minggu 31 Desember 2023.

Sebatas informasi, laga tersebut lebih dikenal sebagai “Derby Malam Tahun Baru” yang dimainkan dua klub tradisional Ceko, yaitu SK Slavia Praha dan AC Sparta Praha. Laga itu melibatkan pemain yang sudah tidak aktif di kedua klub tersebut, dan sudah rutin dilakukan sejak 1986.

Ondrej Kudela

Kudela mengatakan cukup senang dapat ambil bagian dalam “Derby Malam Tahun Baru”. Dia tidak berpikir panjang untuk ambil bagian dalam ajang tersebut.

“Ketika saya mendapat kabar bahwa ada kesempatan untuk datang ke Slavia dan bermain di satu laga, tanpa ragu saya mengiyakan undangan tersebut," kata Kudela dilansir dari laman PT LIB, Sabtu (6/1/2023).

Pemain berposisi bek itu mengatakan laga itu untuk melepas rindu dengan timnya yang pernah dibela tersebut. Namun, itu hanya sebatas rindu bukan ingin kembali ke tim itu karena dia masih membela Persija.

Halaman:
1 2
      
