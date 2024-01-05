Advertisement
LIGA INDONESIA

Masa Liburan Segera Berakhir, Persija Jakarta Bakal Jalani Latihan Khusus

Andika Rachmansyah-Jum'at, 05 Januari 2024 |19:55 WIB
Masa Liburan Segera Berakhir, Persija Jakarta Bakal Jalani Latihan Khusus
Thomas Doll dan pelatih fisik Persija Jakarta sudah siapkan latihan khusus untuk skuad Macan Kemayoran. (Foto: Instagram/persija)
JAKARTA Persija Jakarta disebut memiliki program latihan khusus yang sudah dipersiapkan oleh pelatih fisik mereka. Hal itu dikarenakan masa liburan Liga 1 2023-2024 akan segera berakhir, sehingga perlu ada latihan spesial untuk membuat para penggawa Macan Kemayoran kembali fit.

Sebagaimana diketahui, saat ini Liga 1 2023-2024 sedang libur. Para pemain Persija pun juga masih menikmati masa liburannya.

Sesuai jadwal, tim yang dinahkodai Thomas Doll ini akan mulai berlatih di Nirwana Park, Bojongsari, Selasa 16 Januari 2024 mendatang. Liga 1 2023-2024 pun baru akan bergulir kembali pada Februari 2024 mendatang.

Dua pelatih fisik Persija, Paul Keenan dan Ilham Ralibi, sudah menyiapkan program latihan untuk menggembleng Marko Simic cs usai menyelesaikan masa liburnya. Ilham menjelaskan, program latihan akan dilakukan secara bertahap agar para pemain mudah untuk beradaptasi.

Persija Jakarta

“Yang pasti program latihan sudah disiapkan setibanya mereka di tempat latihan. Tapi untuk porsi latihan akan dilakukan secara bertahap lebih dahulu,” ujar Ilham, dilansir dari situs resmi Persija, Jumat (5/1/2023).

“Untuk awalan akan dilakukan aerobic capacity yang berguna untuk adaptasi latihan yang terprogress,” sambungnya.

