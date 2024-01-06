Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Resmi Latih Persebaya Surabaya, Paul Munster Tekankan 2 Hal Ini

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |03:14 WIB
Resmi Latih Persebaya Surabaya, Paul Munster Tekankan 2 Hal Ini
Paul Munster resmi jadi pelatih Persebaya Surabaya. (Foto: Persebaya Surabaya)
A
A
A

SURABAYA Paul Munster resmi jadi pelatih Persebaya Surabaya di Liga 1 2023-2024. Dia pun menekan dua hal penting.

Juru taktik berpaspor Swedia itu mengingatkan semua pihak di Persebaya agar bekerja sama dan kerja keras. Hal ini diperlukan demi membawa Persebaya berprogres signifikan setelah libur jeda kompetisi.

Paul Munster

Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya- resmi menunjuk Paul Munster sebagai pelatih anyar per Kamis 4 Januari 2024. Pelatih berusia 41 tahun itu ditugaskan untuk menukangi klub kebanggaan masyarakat Surabaya tersebut pada sisa musim Liga 1 2023-2024.

Sebelum ditunjuk Persebaya Surabaya, Paul Munster sempat menjadi Direktur Teknis (Dirtek) Brunei Darussalam sejak Agustus 2022. Pelatih berlisensi Pro UEFA itu kemudian resmi meninggalkan Brunei Darussalam pada 1 Januari 2024.

Setelah resmi jadi pelatih baru Persebaya Surabaya, Paul Munster langsung memimpin latihan di Lapangan Thor Surabaya, Kamis 4 Januari 2024 sore WIB. Dia menerapkan menu latihan conditioning fisik para personel Bajul Ijo usai menikmati masa liburan panjang.

“Saat ini, kita fokus mengembalikan kondisi pemain karena mereka tidak latihan bersama selama dua pekan, kita fokuskan itu dahulu,” kata Paul Munster, mengutip dari laman resmi Persebaya Surabaya.

“Kami ingin memastikan pemain merasakan feel yang bagus,” tambah eks pelatih Bhayangkara FC itu.

