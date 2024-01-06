Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Paulo Dybala Girang Bukan Main Loloskan AS Roma ke Perempatfinal Coppa Italia 2023-2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |01:07 WIB
Paulo Dybala Girang Bukan Main Loloskan AS Roma ke Perempatfinal Coppa Italia 2023-2024
Paulo Dybala kala membela AS Roma. (Foto: AS Roma)
A
A
A

ROMA – Bintang AS Roma, Paulo Dybala, girang bukan main sukses membawa timnya lolos ke perempatfinal Coppa Italia 2023-2024. Dia menyebut AS Roma sangat pantas melaju ke babak berikutnya.

Dyabala mengatakan AS Roma pada awal laga memang tidak fokus sepenuhnya. Alhasil, AS Roma sempat tertinggal dari Cremonese, meskipun akhirnya bisa bangkit.

AS Roma vs Cremonese

Bagi Dybala, Cremonese memang bermain cukup baik dalam laga itu. Sebab, mereka ingin mengalahkan AS Roma, meskipun pada akhirnya tidak terealisasi.

"Kami pantas menang," kata Dybala, dilansir dari Tuttomercato, Sabtu (6/1/2023).

"Tampaknya Cremonese mengetahui titik lemah kami. Kami sedikit meremehkan pertandingan dan kemudian sepak bola memang seperti itu," lanjutnya.

"Mereka bermain bagus, mereka mencetak gol dan mereka adalah tim yang bagus untuk ditonton," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
