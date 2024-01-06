Ramalan Cristiano Ronaldo Terbukti Tepat tentang Sir Jim Ratcliffe yang Bakal Ubah Old Trafford

RAMALAN Cristiano Ronaldo terbukti tepat tentang Sir Jim Ratcliffe yang bakal ubah Stadion Old Trafford. Sebab, hal itu dikemukakan CR7 jauh sebelum meninggalkan Manchester United.

Seperti diketahui, Ronaldo sempat membuat banyak pernyataan yang kontroversial saat diwawancarai oleh jurnalis kenamaan, Piers Morgan. Dalam wawancara tersebut, bintang Timnas Portugal itu salah satunya menyebut Manchester United tidak mengalami perubahan apa pun sejak ditinggal oleh Sir Alex Ferguson.

“Sejujurnya Piers, ketika saya bergabung dengan Manchester United, saya pikir segalanya akan berubah karena sudah 13 tahun sejak saya berubah,” kata Ronaldo dilansir dari Daily Mail, Sabtu (6/1/2024).

“Saya berada di Real Madrid selama sembilan tahun dan tiga tahun di Juventus, dan ketika saya tiba saya pikir segalanya akan berbeda; teknologi dan infrastruktur dan segalanya," sambung pria berusia 38 tahun itu.

“Saya sangat terkejut, karena semuanya sama, dan Anda menyebutkan Ole (Gunnar Solskjaer) dipecat, Michael Carrick mengambil alih pekerjaan itu untuk dua pertandingan, dan semuanya berjalan begitu cepat. Kemajuannya nol. Sejak Sir Alex pergi, saya tidak melihat adanya evolusi di klub. Tidak ada yang berubah," keluh Ronaldo.

Pernyataan Ronaldo ini sempat menuai kecaman dari berbagai pihak. Namun jika melihat apa yang terjadi di United, tampaknya pernyataan yang Ronaldo sampaikan tidak ada yang salah.

Dan saat ini, pernyataan Ronaldo itu mulai mendapat reaksi dari salah satu pemilik saham Manchester United Sir Jim Ratcliffe. Konglomerat tersebut melalui direktur olahraga di perusahaannya, INEOS, yakni Sir Dave Brailsford telah melakukan audit terhadap berjalannya klub.