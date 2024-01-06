Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Tertarik Bajak Amadou Onana dari Everton, Arsenal Harus Keluarkan Rp1 Triliun!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |21:43 WIB
Tertarik Bajak Amadou Onana dari Everton, Arsenal Harus Keluarkan Rp1 Triliun!
Arsenal tertarik membajak Amadou Onana (Foto: Reuters/Molly Darlington)
A
A
A

LONDON - Arsenal dikabarkan tertarik memboyong Amadou Onana dari Everton di bursa transfer musim dingin 2024. Namun, The Gunners harus merogoh kocek yang cukup fantastis, yakni 70 juta poundsterling (setara Rp1,3 triliun).

Bursa transfer musim dingin telah dibuka pada Januari 2024 ini. Dengan dibukanya jendela transfer, Arsenal dilaporkan tengah mencari lebih banyak pemain untuk mempersolid skuadnya di sisa musim 2023-2024 ini.

Declan Rice

Sebelumnya, Arsenal telah mengeluarkan banyak uang sekitar 105 juta poundsterling untuk membeli Declan Rice pada musim panas 2023. Akan tetapi, tim meriam London itu merasa penguatan skuad kembali diperlukan di sektor lini tengah.

Menurut laporan TEAMtalk seperti dinukil dari Goal International, pencarian Arsenal telah mengarah ke gelandang Everton, Amadou Onana. Sebelumnya, pemain 22 tahun itu telah dikaitkan dengan Chelsea dan Manchester United.

Rumor itu setelah Onana membuktikan kualitasnya di Liga Inggris selama 18 bulan bersama Everton di Goodison Park. Baru-baru ini, Arsenal pun dilaporkan ikut tertarik pada gelandang asal Belgia itu.



      
