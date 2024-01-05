Kalah 1-2 dari Libya, Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong Tunjukkan Perkembangan Positif Jelang Piala Asia 2023

TIMNAS Indonesia memang kalah 1-2 dari Libya dalam laga uji coba jilid 2 yang dilangsungkan di Antalya, Turki, Jumat (5/1/2024) malam WIB. Namun, secara kasat mata, ada perkembangan signifikan yang ditunjukkan skuad asuhan Shin Tae-yong ketimbang saat kalah 4-0 di laga pertama pada Selasa, 2 Januari 2024 malam WIB.

Dalam laga yang baru saja selesai, Timnas Indonesia benar-benar dominan. Dominasi itu sempat membuahkan gol via aksi Yakob Sayuri pada menit keenam.

(Yakob Sayuri mencetak gol tunggal Timnas Indonesia ke gawang Libya. (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)

Sayangnya, keasyikan menyerang, skuad Shin Tae-yong lengah. Berselang tiga menit setelah Yakob Sayuri mencetak gol, Libya menyamakan kedudukan lewat Osama Mukhtar.

Kelengahan di lini pertahanan Timnas Indonesia kembali dihukum Libya, kali ini di menit 20. Kapten Libya, Ahmed Ekrawa, membobol gawang Timnas Indonesia untuk kedua kalinya setelah memanfaatkan blunder Rizky Ridho.

Skor berubah 2-1 untuk Libya bertahan hingga laga selesai. Terlepas dari blunder yang dibuat Rizky Ridho, permainan Timnas Indonesia memang menunjukan perkembangan.

Kesalahan-kesalahan di lini belakang bisa diminimalisir, meski masih ada. Di laga pertama saat Timnas Indonesia kalah 4-0, tiga dari empat gol yang tercipta karena kesalahan lini pertahanan.