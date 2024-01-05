Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lini Pertahanan Timnas Indonesia Dikritik Habis-habisan Usai Kalah dari Libya, Shin Tae-yong Justru Heran

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |15:01 WIB
Lini Pertahanan Timnas Indonesia Dikritik Habis-habisan Usai Kalah dari Libya, Shin Tae-yong Justru Heran
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: Instagram/shintaeyong7777)
ANTALYA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong tampak keheranan karena lini pertahanan timnya dikrikik habis-habisan usai kalah 0-4 dari Libya oleh para pencinta sepakbola Tanah Air. Hal yang membuat Shin Tae-yong bingung karena pertemuan pertama melawan Libya pada 2 Januari 2024 lalu sejatinya hanya sekadar laga uji coba.

Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia saat ini sedang melakukan pemusatan latihan (TC) di Turki. Dalam rangkaian TC tim itu sudah memainkan satu laga uji coba melawan Libya dengan skor akhir 0-4.

Shin Tae-yong pun sadar pastinya banyak yang kecewa dengan hasil itu. Namun, dia menegaskan itu adalah laga uji coba untuk mengetes banyak hal. Jadi, tak bisa disebut kekalahan itu sebagai hasil yang mengecewakan

"Memang dibicarakan terus ya masalah pertandingan kemarin. Padahal, pertandingan itu tidak berarti apa-apa, hanya tes saja," kata Shin Tae-yong dalam keterangan MNC Portal Indonesia (MPI) peroleh, Jumat (5/1/2024).

Timnas Indonesia vs Libya

Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan laga jilid pertama kontra Libya sejatinya untuk melihat perkembangan fisik para pemain selama TC. Jadi, dia pastikan hasil itu bukanlah tidak efektif taktik ataupun strategi Timnas Indonesia karena memang belum disiapkan.

"(Tes) fisik pemain dan juga sekalian meningkatkan fisik pemain juga," sambung Shin Tae-yong.

