Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Libya Jilid 2 Malam Ini: Shin Tae-yong Janjikan Kemenangan!

LINK live streaming Timnas Indonesia vs Libya jilid 2 malam ini, Jumat (5/1/2023) dapat Anda ketahui di artikel ini. Ya, skuad Garuda akan kembali berjumpa Libya di Stadion Antalya, Turki.

Dalam pertemuan pertamanya pada 2 Januari 2024 lalu, Timnas Indonesia dibantai Libya dengan skor 0-4. Kala itu bisa dikatakan pelatih Timnas Indonesiaa, Shin Tae-yong mencoba sejumlah strategi karena pertandingan kontra Libya memang sekadar laga uji coba saja.

Akan tetapi, pertemuan kedua malam nanti akan berbeda. Sebab Timnas Indonesia dan Libya sepakat mendaftarkan laga uji coba itu ke FIFA.

Sehingga pertandingan uji coba malam nanti bisa dikatakan laga FIFA Match A, sehingga jumlah poin yang diraih dari laga tersebut cukup besar untuk mempengaruhi posisi Timnas Indonesia di ranking FIFA. Tentu Shin Tae-yong tak mau melewatkan kesempatan itu.

Shin Tae-yong juga takkan membiarkan Timnas Indonesia kalah lagi karena kali ini poin Garuda bisa berkurang jika sampai menelan hasil buruk lagi. Karena itu, pelatih asal Korea Selatan itu menjanjikan kemenangan dalam laga jilid kedua kontra Libya.

Menurut pemaparan Shin Tae-yong, laga pertama melawan Libya di tahun ini merupakan pertandingan untuk melihat fisik pemain, insting pertandingan, dan mencoba strategi, sehingga hasil tak perlu.