HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Termahal Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Nomor 1 Tembus Rp26,07 Miliar!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |08:59 WIB
5 Pemain Termahal Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Nomor 1 Tembus Rp26,07 Miliar!
Sandy Walsh pemain termahal Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. (Foto: Instagram/@sandywalsh)
A
A
A

SEBANYAK 5 pemain termahal Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 akan diulas Okezone. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kemarin mengumumkan 26 nama pemain yang didaftarkan untuk mengarungi Piala Asia 2023.

Pemain-pemain ini diharapkan mengantarkan Timnas Indonesia mencapai target minimal, yakni lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Jika ukurannya harga pasaran, siapa pemain termahal di skuad Timnas Indonesia saat ini?

Berikut 5 pemain termahal Timnas Indonesia di Piala Asia 2023:

5. Rizky Ridho (Rp6,52 Miliar)

Rizky Ridho

Rikzy Ridho yang berstatus bek Persija Jakarta menempati posisi lima sebagai pemain termahal di skuad Timnas Indonesia proyeksi Piala Asia 2023. Baru berusia 22 tahun, harga pasaran Rizky Ridho sudah menembus Rp6,52 miliar.

Jika berani abroad dan kariernya terus melesat, harga pasaran Rizky Ridho bakal terus meroket.

4. Marc Klok (Rp7,82 Miliar)

Marc Klok

Di posisi keempat ada gelandang Persib Bandung, Marc Klok, dengan harga Rp7,82 miliar. Sudah berusia 30 tahun, harga pasaran Marc Klok masuk kategori tinggi.

Jika Asnawi Mangkualam belum pulih di Piala Asia 2023, Marc Klok diprediksi ditunjuk Shin Tae-yong sebagai kapten Timnas Indonesia. sebelumnya ia menjadi kapten saat Timnas Indonesia kalah 0-4 dari Libya.

Halaman:
1 2 3
      
