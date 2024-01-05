Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Demi Naik Ranking FIFA, Ini Prediksi Line Up Mengerikan Timnas Indonesia vs Libya Jilid II

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |06:32 WIB
Demi Naik Ranking FIFA, Ini Prediksi Line Up Mengerikan Timnas Indonesia vs Libya Jilid II
Ivar Jenner diprediksi jadi starter di laga Timnas Indonesia vs Libya nanti malam. (Foto: PSSI)
A
A
A

DEMI naik ranking FIFA, ini prediksi line up mengerikan Timnas Indonesia vs Libya jilid II. Setelah kalah 4-0 dari Libya di pertemuan pertama yang berlangsung pada Selasa 2 Januari 2024 malam WIB, Timnas Indonesia berambisi memperbaiki hasil di laga kedua.

Laga kedua juga masih digelar di Mardan Sport Complex pada Jumat, 5 Januari 2024 pukul 20.00 WIB. Setelah kalah 4-0, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengaku menjadikan laga tersebut sebagai ajang mengecek kondisi pemain.

Timnas Indonesia

Sejak awal, Shin Tae-yong memang tidak melihat hasil akhir laga. Terbukti dalam laga tersebut, Shin Tae-yong melakukan pergantian sampai 11 pemain.

"Jadi di laga kemarin, saya tidak melihat hasil akhir, namun lebih kepada mengecek kondisi pemain. Sebab, sejak TC Turki kami terus menggenjot fisik pemain. Mungkin fans kecewa dengan hasil, namun percayalah tim terus mengalami perkembangan yang positif," kata Shin Tae-yong mengutip dari laman resmi PSSI.

Barulah di laga malam ini, Shin Tae-yong disinyalir menargetkan kemenangan. Sebab, laga nanti didaftarkan ke FIFA sebagai laga internasional tier 1.

Jika menang atas Libya yang menempati peringkat 120 dunia, Timnas Indonesia bakal mendapatkan tambahan 2,39 poin di ranking FIFA. Hasil itu sudah cukup meningkatkan posisi Timnas Indonesia dari peringkat 146 ke 145 dunia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177309/jesus_casas-2JvM_large.jpg
Profil Jesus Casas, Sosok yang Dijagokan Jadi Pelatih Timnas Indonesia Gantikan Patrick Kluivert
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177292/anak_shin_tae_yong_kena_sindir_setelah_patrick_kluivert_dipecat_dari_timnas_indonesia_shintaeyong7777-Z1jD_large.jpg
Anak Shin Tae-yong Kena Sindir di Media Sosial Setelah Patrick Kluivert Dipecat Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177289/shin_tae_yong_diinginkan_banyak_orang_kembali_melatih_timnas_indonesia_shintaeyong7777-Iduo_large.jpg
Patrick Kluivert Dipecat, Shin Tae-yong Bikin 6 Pemain Timnas Indonesia Ini Bahagia jika Latih Skuad Garuda Lagi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/51/3177180/patrick_kluivert-XO2K_large.jpg
Patrick Kluivert Resmi Dipecat dari Timnas Indonesia, Banjir Respons Positif
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/16/11/1633053/media-belanda-sebut-patrick-kluivert-dipecat-karena-gelombang-kritik-vmp.webp
Media Belanda Sebut Patrick Kluivert Dipecat karena Gelombang Kritik
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/15/pembalap_ducati_lenovo_francesco_bagnaia.jpg
Bagnaia Siap Menggila di MotoGP Australia 2025 usai Gagal Total di Mandalika
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement