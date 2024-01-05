Demi Naik Ranking FIFA, Ini Prediksi Line Up Mengerikan Timnas Indonesia vs Libya Jilid II

DEMI naik ranking FIFA, ini prediksi line up mengerikan Timnas Indonesia vs Libya jilid II. Setelah kalah 4-0 dari Libya di pertemuan pertama yang berlangsung pada Selasa 2 Januari 2024 malam WIB, Timnas Indonesia berambisi memperbaiki hasil di laga kedua.

Laga kedua juga masih digelar di Mardan Sport Complex pada Jumat, 5 Januari 2024 pukul 20.00 WIB. Setelah kalah 4-0, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengaku menjadikan laga tersebut sebagai ajang mengecek kondisi pemain.

Sejak awal, Shin Tae-yong memang tidak melihat hasil akhir laga. Terbukti dalam laga tersebut, Shin Tae-yong melakukan pergantian sampai 11 pemain.

"Jadi di laga kemarin, saya tidak melihat hasil akhir, namun lebih kepada mengecek kondisi pemain. Sebab, sejak TC Turki kami terus menggenjot fisik pemain. Mungkin fans kecewa dengan hasil, namun percayalah tim terus mengalami perkembangan yang positif," kata Shin Tae-yong mengutip dari laman resmi PSSI.

Barulah di laga malam ini, Shin Tae-yong disinyalir menargetkan kemenangan. Sebab, laga nanti didaftarkan ke FIFA sebagai laga internasional tier 1.

Jika menang atas Libya yang menempati peringkat 120 dunia, Timnas Indonesia bakal mendapatkan tambahan 2,39 poin di ranking FIFA. Hasil itu sudah cukup meningkatkan posisi Timnas Indonesia dari peringkat 146 ke 145 dunia.