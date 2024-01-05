Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Mulai Menurun, Lukaku Diminta Kembali ke Klub Masa Kecil di Belgia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |03:02 WIB
Mulai Menurun, Lukaku Diminta Kembali ke Klub Masa Kecil di Belgia
Romelu Lukak tampil cukup baik bersama AS Roma di Liga Italia 2023-2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

AUMAN STRAAT - Mantan Manajer Akademi R.S.C. Anderlecht, Jean Kindermans, Kevin Vermeulen menilai Romelu Lukaku bisa kembali ke klub masa kecilnya jika performa sudah menurun. Kehadiran Lukaku bisa berdampak positif untuknpembinaan para pemain usia muda.

Sebagaimana diketahui, Romelu Lukaku pada awal karier sepak bola profesionalnya membela R.S.C. Anderlecht senior. Pemain itu mencatatkan 73 penampilan dengan 33 gol dalam durasi 2009-2011.

Kevin Vermeulen mengatakan usia pemain As Roma itu memang sudah tidak muda lagi. Namun, dia yakin pemain itu masih akan bersinar beberapa tahun ke depan dalam kancah sepak bola dunia.

"Dia hampir berusia 31 tahun dan saya berharap dia lebih lama lagi berada di puncak sebagai pesepakbola," kata Kevin dilansir dari Tuttomercato, Rabu (3/1/2024).

Pria berusia 33 tahun itu mengatakan saat ini Lukaku memang menjadi salah satu pemain primadona akademi di Belgia. Sebab, pemain muda banyak yang ingin dapat berkarier seperti Lukaku, kelak.

"Dia bisa menjadi orang yang menarik untuk Akademi," katanya.

