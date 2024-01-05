Advertisement
LIGA INDONESIA

Liga 1 2023-2024: Ambisi Elias Dolah Bawa Bali United Juara

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |01:05 WIB
Liga 1 2023-2024: Ambisi Elias Dolah Bawa Bali United Juara
Elias Dolah saat mencetak gol perdananya untuk Bali United (Foto: Bali United)
A
A
A

DENPASAR - Elias Dolah mengungkapkan ambisinya untuk membawa Bali United menjadi juara Liga 1 2023-2024. Kans itu memang terbuka buat Serdadu Tridatu -julukan Bali United.

Sebagaimana diketahui, Bali United saat ini berada di posisi kedua klasemen dengan 41 poin. Tim itu pun berada di jalur untuk menuju championship series, yakni empat besar untuk perebutan gelar juara.

Elias Dolah mengatakan sangat senang timnya sejauh ini cukup kompak sehingga dapat tampil konsisten. Penggawa Timnas Thailand itu berharap hal tersebut dapat terus dipertahankan Bali United sampai akhir musim.

"Saya berharap kita bisa saling membantu mencapai kesuksesan di tahun ini," kata Elias Dolah dilansir dari laman Bali United, Rabu (3/1/2023).

Pemain berposisi bek itu mengatakan targetnya memang membawa Bali United dapat berprestasi tertinggi. Dia pun memahami prestasi juga adalah keinginan besar para suporter.

"Saya datang ke Bali hanya dengan satu target, yaitu menjadi juara. Dan itu juga yang diinginkan para suporter,” katanya.

Halaman:
1 2
      
