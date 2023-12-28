Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Liga 1 2023-2024 Libur, Bali United Agendakan Dua Laga Uji Coba

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |21:11 WIB
Liga 1 2023-2024 Libur, Bali United Agendakan Dua Laga Uji Coba
Skuad Bali United di Liga 1 2023-2024 (Foto: Bali United)
A
A
A

GIANYAR – Bali United serius mempersiapkan diri selama jeda libur Liga 1 2023-2024. Mereka mengagendakan dua laga uji coba agar sudah bersiap ketika mulai berkompetisi lagi.

Seperti diketahui, Liga 1 2023-2024 saat ini tengah memasuki masa jeda libur hingga awal Februari mendatang. Hal itu dilakukan untuk mendukung persiapan Timnas Indonesia menuju pagelaran Piala Asia 2024 yang dimulai pada 12 Januari di Qatar.

Bali United pun memberikan waktu libur kepada para pemainnya selama tiga pekan mulai akhir Desember ini. Mereka baru akan mulai berlatih lagi di Training Center Bali United, Pantai Purnama, Gianyar, Bali, pada 9 Januari 2024.

Serdadu Tridatu -julukan Bali United- baru akan mulai bertanding dalam laga pekan ke-24 Liga 1 2023/2024 pada 5 Februari 2024 melawan Persik Kediri. Untuk itu, dalam kurun waktu sebulan jelang balik berkompetisi, sang pelatih, Stefano Cugurra, mengagendakan dua pertandingan uji coba untuk timnya.

“Kami dari tim pelatih sudah bicara dengan manajemen minimal ada 2 laga uji coba sebelum melawan Persik Kediri,” kata Cugurra dilansir dari laman resmi Bali United, Kamis (28/12/2023).

Laga uji coba itu menurut Cugurra sangan berharga untuk dilakukan mengingat jeda kompetisi yang cukup panjang. Pasalnya, dia menilai seluruh tim kontestan bakal sangat fokus dan bekerja keras ketika mulai berkompetisi lagi karena ini akan seperti di awal musim di mana mereka berusaha untuk meraih hasil semaksimal mungkin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/08/11/1629815/prediksi-ranking-fifa-timnas-indonesia-usai-lawan-arab-saudi-bisa-salip-vietnam-oap.jpg
Prediksi Ranking FIFA Timnas Indonesia usai Lawan Arab Saudi: Bisa Salip Vietnam!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/timnas_indonesia_344.jpg
Jordi Amat Ungkap Suasana Ruang Ganti Timnas Indonesia jelang Vs Arab Saudi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement