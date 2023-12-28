Liga 1 2023-2024 Libur, Bali United Agendakan Dua Laga Uji Coba

GIANYAR – Bali United serius mempersiapkan diri selama jeda libur Liga 1 2023-2024. Mereka mengagendakan dua laga uji coba agar sudah bersiap ketika mulai berkompetisi lagi.

Seperti diketahui, Liga 1 2023-2024 saat ini tengah memasuki masa jeda libur hingga awal Februari mendatang. Hal itu dilakukan untuk mendukung persiapan Timnas Indonesia menuju pagelaran Piala Asia 2024 yang dimulai pada 12 Januari di Qatar.

Bali United pun memberikan waktu libur kepada para pemainnya selama tiga pekan mulai akhir Desember ini. Mereka baru akan mulai berlatih lagi di Training Center Bali United, Pantai Purnama, Gianyar, Bali, pada 9 Januari 2024.

Serdadu Tridatu -julukan Bali United- baru akan mulai bertanding dalam laga pekan ke-24 Liga 1 2023/2024 pada 5 Februari 2024 melawan Persik Kediri. Untuk itu, dalam kurun waktu sebulan jelang balik berkompetisi, sang pelatih, Stefano Cugurra, mengagendakan dua pertandingan uji coba untuk timnya.

“Kami dari tim pelatih sudah bicara dengan manajemen minimal ada 2 laga uji coba sebelum melawan Persik Kediri,” kata Cugurra dilansir dari laman resmi Bali United, Kamis (28/12/2023).

Laga uji coba itu menurut Cugurra sangan berharga untuk dilakukan mengingat jeda kompetisi yang cukup panjang. Pasalnya, dia menilai seluruh tim kontestan bakal sangat fokus dan bekerja keras ketika mulai berkompetisi lagi karena ini akan seperti di awal musim di mana mereka berusaha untuk meraih hasil semaksimal mungkin.