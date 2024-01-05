Advertisement
Carlo Ancelotti Bakal Rotasi Pemain di Laga Arandina vs Real Madrid, Anggap Enteng Lawan?

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |14:24 WIB
Carlo Ancelotti kala menangani Real Madrid. (Foto: Reuters)
ARANDA DE DUERO – Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, akan merotasi saat timnya melawan Arandina FC dalam laga babak 32 besar Copa Del Rey 2023-2024. Apakah itu bentuk dirinya memandang enteng lawan?

Carlo Ancelotti mengatakan akan memberikan kesempatan untuk para pemain muda bermain dalam laga itu. Jadi, dia akan melakukan sederet rotasi pemain.

Carlo Ancelotti

"Akan ada sedikit rotasi. Mungkin ada beberapa pemain muda di skuad," kata Carlo Ancelotti, dilansir dari laman Real Madrid, Jumat (5/1/2024).

Lebih jauh, Ancelotti menjelaskan bahwa pemain-pemain muda yang akan dimainkan berdasarkan kebutuhan tim. Jadi, dia akan selektif memilih pemain untuk laga tersebut.

