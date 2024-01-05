Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Penyebab Barcelona Susah Payah Kalahkan Las Palmas 2-1 di Liga Spanyol 2023-2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |08:45 WIB
Penyebab Barcelona Susah Payah Kalahkan Las Palmas 2-1 di Liga Spanyol 2023-2024
Laga Las Palmas vs Barcelona di Liga Spanyol 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

PENYEBAB Barcelona susah payah kalahkan Las Palmas 2-1 dalam lanjutan pekan ke-19 Liga Spanyol 2023-2024 terungkap. Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, mengakui laga babak pertama berjalan sangat sulit untuk Blaugrana -julukan Barcelona.

Xavi mengatakan kemenangan atas Las Palmas merupakan buah manis dari latihan timnya sebelum pertandingan. Meski demikian, pelatih berpaspor Spanyol itu mengakui Robert Lewandowski cs sempat kesulitan meladeni permainan tuan rumah.

Las Palmas vs Barcelona. Foto: Barcelona

“Jika Anda bermain di antara lini, itu adalah untuk menyerang ruang. Kami telah melakukan latihan untuk itu selama seminggu,” ujar Xavi, dikutip dari Marca, Jumat (5/1/2024).

“Banyak umpan horizontal sehingga sulit untuk menyerang ruang. Hari ini pembicaraannya sangat singkat. Itu adalah topik mengenai waktu. Permainan memerlukan hal itu,” lanjutnya.

"Di babak kedua kami bagus. Di babak pertama sulit bagi kami. Kami dengan jelas melihat umpan di belakang kami dan kami bergegas. Saya pikir kemenangan ini pantas. Kami tidak menyangka memiliki begitu banyak dominasi,” jelas Xavi.

